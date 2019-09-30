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شاهد: نقابة المهندسين في الأردن تُعلن موقفها إزاء أزمة إضراب المعلمين

شاهد: نقابة المهندسين في الأردن تُعلن موقفها إزاء أزمة إضراب المعلمين
تظاهرات للمعلمين في الأردن - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلن نقيب المهندسين الأردنيين، م. أحمد سمارة الزعبي، عن وقوف نقابة المهندسين إلى جانب نقابة المعلمين في إضرابها ومطالبها.

جاء ذلك، وفق ما نشرت نقابة المعلمين الأردنيين على صفحتها الرسمية اليوم الاثنين.

وجاءت كلمة نقيب المهندسين في اجتماعه مع نقابة المعلمين: "بأننا لا نريد للأردن أن تكون سويسرا ولا فرنسا، ولكن الأردن بإمكانياتها الحالية، ومواردها تستطيع أن تنهض".

وأشار سمارة إلى هجرة شباب الأردن الذين يبدعون بالخارج، ومن يتمكن من أن يصبح علماً في بلاد أخرى، يستطيع أن يصبح علماً في بلاده، مشيراً إلى أنه لولا الترهل الإداري الحاصل و "توريث المناصب وغياب العدالة الاجتماعية لتفوقنا على غيرنا"، وفق ما نقل موقع (سواليف).

ووجّه سمارة حديثه للمعلم، بأنه يجب أن يرجع إلى صفه مرفوع الرأس، وإذا هزم المعلم سنهزم جميعاً.

وقررت الحكومة الأردنية، يوم السبت، زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين وفق نظام الرتب، لتضاف إلى علاوة الـ 100%، التي يتقاضاها المعلمون بالأساس.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، قررت الحكومة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين وفق نظام الرتب (نظام خاص تعمل به وزارة التربية والتعليم).

وجاء القرار بعد ساعات من حوار بين الحكومة والنقابة، لم يسفر عن نتائج تذكر، وإعلان المعلمين الاستمرار في الإضراب.

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