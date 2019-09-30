مكتب إعلام الأسرى: الأسير عربيد دخل بحالة غيبوبة وتحت التنفس الصناعي





وتتهم سلطات الاحتلال عربيد، بأنه نفذ عملية (دوليب) قبل نحو شهر، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة، وإصابة آخر بجروح خطيرة.

رام الله - دنيا الوطنقال مركز معنيٌ بالأسرى مساء اليوم الاثنين: إن الأسير سامر عربيد، دخل في حالة غيبوبة، وتحت التنفس الصناعي.وذكر مكتب إعلام الأسرى، نقلاً عن مصادر بمستشفى (هداسا): أن "الأسير سامر عربيد في غيبوبة، وتحت التنفس الصناعي، ويعاني من فشل كلوي، وكسور عديدة في القفص الصدري مع نزيف في الرئتين".وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية: قال اليوم: إن "العدو" يمارس القتل الممنهج بحق أسرانا في سجونه، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عربيد.