شؤون فلسطينية

مكتب إعلام الأسرى: الأسير عربيد دخل بحالة غيبوبة وتحت التنفس الصناعي

مكتب إعلام الأسرى: الأسير عربيد دخل بحالة غيبوبة وتحت التنفس الصناعي
أسرى في سجون الاحتلال - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال مركز معنيٌ بالأسرى مساء اليوم الاثنين: إن الأسير سامر عربيد، دخل في حالة غيبوبة، وتحت التنفس الصناعي.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، نقلاً عن مصادر بمستشفى (هداسا): أن "الأسير سامر عربيد في غيبوبة، وتحت التنفس الصناعي، ويعاني من فشل كلوي، وكسور عديدة في القفص الصدري مع نزيف في الرئتين".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية: قال اليوم: إن "العدو" يمارس القتل الممنهج بحق أسرانا في سجونه، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عربيد. 

وتتهم سلطات الاحتلال عربيد، بأنه نفذ عملية (دوليب) قبل نحو شهر، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة، وإصابة آخر بجروح خطيرة.

أخبار ذات صلة

أول تعليق من &#34;التربية&#34; بعد الاعتداء على معلم بإحدى مدارس ضواحي القدس

أول تعليق من "التربية" بعد الاعتداء على معلم بإحدى مدارس ضواحي القدس

وفاة نقيب الصحفيين الفلسطينيين الأسبق &#34;نعيم الطوباسي&#34;

وفاة نقيب الصحفيين الفلسطينيين الأسبق "نعيم الطوباسي"

شاهد: الشعبية تستقبل رئيس المكتب السياسي لحماس في مكتبها بغزة

شاهد: الشعبية تستقبل رئيس المكتب السياسي لحماس في مكتبها بغزة

كلية الصيدلة بجامعة فلسطين تنظم يوماً ترحيباً بطلبتها الجدد للعام الدراسي (2019-2020م)

كلية الصيدلة بجامعة فلسطين تنظم يوماً ترحيباً بطلبتها الجدد للعام الدراسي (2019-2020م)

أبو ردينة يُشارك في مراسم تكريم ووداع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك

أبو ردينة يُشارك في مراسم تكريم ووداع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك

بنك فلسطين يفتتح مكتباً لتقديم خدمات مصرفية بمقر وزارة الاقتصاد برام الله

بنك فلسطين يفتتح مكتباً لتقديم خدمات مصرفية بمقر وزارة الاقتصاد برام الله

شاهد: ارتفاع أسعار المحروقات في كافة محافظات الوطن بـ 10 أغورات

شاهد: ارتفاع أسعار المحروقات في كافة محافظات الوطن بـ 10 أغورات

صفحات مشبوهة يُطلقها الاحتلال لجمع المعلومات الأمنية.. والداخلية وخبراء يُحذرون

صفحات مشبوهة يُطلقها الاحتلال لجمع المعلومات الأمنية.. والداخلية وخبراء يُحذرون

التعليقات

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

وفاة نقيب الصحفيين الفلسطينيين الأسبق &#34;نعيم الطوباسي&#34;

وفاة نقيب الصحفيين الفلسطينيين الأسبق "نعيم الطوباسي"

شاهد: الشعبية تستقبل رئيس المكتب السياسي لحماس في مكتبها بغزة

شاهد: الشعبية تستقبل رئيس المكتب السياسي لحماس في مكتبها بغزة

كلية الصيدلة بجامعة فلسطين تنظم يوماً ترحيباً بطلبتها الجدد للعام الدراسي (2019-2020م)

كلية الصيدلة بجامعة فلسطين تنظم يوماً ترحيباً بطلبتها الجدد للعام الدراسي (2019-2020م)

أبو ردينة يُشارك في مراسم تكريم ووداع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك

أبو ردينة يُشارك في مراسم تكريم ووداع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك

بنك فلسطين يفتتح مكتباً لتقديم خدمات مصرفية بمقر وزارة الاقتصاد برام الله

بنك فلسطين يفتتح مكتباً لتقديم خدمات مصرفية بمقر وزارة الاقتصاد برام الله

كتائب القسام تنعى أحد عناصرها استشهد إثر خطأ سلاح

كتائب القسام تنعى أحد عناصرها استشهد إثر خطأ سلاح

حركة الجهاد تُعلّق على مشاركة وفد رياضي إسرائيلي بحدث رياضي بقطر

حركة الجهاد تُعلّق على مشاركة وفد رياضي إسرائيلي بحدث رياضي بقطر

حضارة تُطلق حملة &#34;خلي مزاجك ملكي&#34; للمشتركين الحاليين والجدد

حضارة تُطلق حملة "خلي مزاجك ملكي" للمشتركين الحاليين والجدد

منوعات

ما سر حفل الزفاف الذي جمع باسم ياخور وصفاء سلطان؟

ما سر حفل الزفاف الذي جمع باسم ياخور وصفاء سلطان؟

أحمد السقا يوضح حقيقة إنفصاله عن زوجته

أحمد السقا يوضح حقيقة إنفصاله عن زوجته

شاهد: نجمة سورية تحتفل بذكرى زواجها الـ26 من هذا النجم

شاهد: نجمة سورية تحتفل بذكرى زواجها الـ26 من هذا النجم

شاهد: محمد رمضان يرد على منتقديه بكلمات غريبة.. ولهذا لم يكمل حفل المنصة؟

شاهد: محمد رمضان يرد على منتقديه بكلمات غريبة.. ولهذا لم يكمل حفل المنصة؟

ممثلة شهيرة تصدم الجميع بإظهار حملها بالملابس الضيقة... والمتابعون &#34;مقرفة&#34;

ممثلة شهيرة تصدم الجميع بإظهار حملها بالملابس الضيقة... والمتابعون "مقرفة"

شاهد: فنانة خليجية تحرج طبيباً رفض إجراء عملية تجميل لأنفها.. ماذا فعلت؟

شاهد: فنانة خليجية تحرج طبيباً رفض إجراء عملية تجميل لأنفها.. ماذا فعلت؟

نانسي عجرم تتلقى أغرب هدية.. وهكذا قضت عطلتها مع ابنتيها

نانسي عجرم تتلقى أغرب هدية.. وهكذا قضت عطلتها مع ابنتيها

شاهد: نسرين طافش تخرج عن صمتها وترد على اتهامات زملائها القاسية

شاهد: نسرين طافش تخرج عن صمتها وترد على اتهامات زملائها القاسية

سارة نخلة تتعرض للانتقادات بسبب فستانها المكشوف.. شخص يهاجمها وهي تردّ عليه

سارة نخلة تتعرض للانتقادات بسبب فستانها المكشوف.. شخص يهاجمها وهي تردّ عليه

عربي

شاهد: يحل المسائل بخمس ثوانٍ.. نهاية مؤلمة لعالم رياضيات عراقي

شاهد: يحل المسائل بخمس ثوانٍ.. نهاية مؤلمة لعالم رياضيات عراقي

السعودية تُحدد ضوابط وشروط الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية

السعودية تُحدد ضوابط وشروط الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية

أول تعليق من الملك سلمان بعد مقتل حارسه الشخصي

أول تعليق من الملك سلمان بعد مقتل حارسه الشخصي

الحوثيون يعتزمون إطلاق سراح 350 أسيراً بإشراف الأمم المتحدة

الحوثيون يعتزمون إطلاق سراح 350 أسيراً بإشراف الأمم المتحدة