مكتب إعلام الأسرى: الأسير عربيد دخل بحالة غيبوبة وتحت التنفس الصناعي
رام الله - دنيا الوطن
قال مركز معنيٌ بالأسرى مساء اليوم الاثنين: إن الأسير سامر عربيد، دخل في حالة غيبوبة، وتحت التنفس الصناعي.
وذكر مكتب إعلام الأسرى، نقلاً عن مصادر بمستشفى (هداسا): أن "الأسير سامر عربيد في غيبوبة، وتحت التنفس الصناعي، ويعاني من فشل كلوي، وكسور عديدة في القفص الصدري مع نزيف في الرئتين".
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية: قال اليوم: إن "العدو" يمارس القتل الممنهج بحق أسرانا في سجونه، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عربيد.
قال مركز معنيٌ بالأسرى مساء اليوم الاثنين: إن الأسير سامر عربيد، دخل في حالة غيبوبة، وتحت التنفس الصناعي.
وذكر مكتب إعلام الأسرى، نقلاً عن مصادر بمستشفى (هداسا): أن "الأسير سامر عربيد في غيبوبة، وتحت التنفس الصناعي، ويعاني من فشل كلوي، وكسور عديدة في القفص الصدري مع نزيف في الرئتين".
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية: قال اليوم: إن "العدو" يمارس القتل الممنهج بحق أسرانا في سجونه، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عربيد.
وتتهم سلطات الاحتلال عربيد، بأنه نفذ عملية (دوليب) قبل نحو شهر، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة، وإصابة آخر بجروح خطيرة.
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