شؤون فلسطينية

شاهد: الشعبية تستقبل رئيس المكتب السياسي لحماس في مكتبها بغزة

شاهد: الشعبية تستقبل رئيس المكتب السياسي لحماس في مكتبها بغزة
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ظهر اليوم الاثنين، في مكتبها المركزي بمدينة غزة، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بحضور أعضاء من المكتب السياسي واللجنة المركزية للجبهة.

وتأتي الزيارة في سياق تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة قضايا سياسية راهنة، وتضامناً مع الجبهة ورفاقها إزاء ما يتعرضون له في الضفة من استهداف من قبل الاحتلال، وخصوصاً سامر عربيد الذي تعرض لتعذيب شديد من قبل مخابرات الاحتلال.

ووجه هنية، في زيارته التحية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على دورها الوطني والمقاوم، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود الوطنية من أجل إسناد الأسرى.

كما جدد موقف حركة حماس من الرؤية الوطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، التي تقدمت بها الفصائل الثمانية.

ورحبت عضو المكتب السياسي للجبهة، مريم أبو دقة، بهنية، مؤكدة على ضرورة تعزيز العلاقات الوطنية بين مختلف الفصائل، وأهمية استعادة الوحدة، وإنجاز المصالحة، وذلك لمواجهة التحديات الكبيرة التي تعصف بقضيتنا الوطنية.

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة، جميل مزهر، على أن القوى الثمانية في انتظار موقف حركة فتح من الرؤية الوطنية، وبأنها تواصل جهودها المكثفة من أجل التحشيد للرؤية، وتحويلها إلى رؤية شعبية يتسلح بها أبناء شعبنا في الوطن والشتات من أجل استعادة الوحدة وإنجاز المصالحة.

من جهته، أكد عضو المكتب السياسي، كايد الغول على ضرورة تعزيز الخطاب الوحدوي من الجميع، وفي مقدمتهم حركتا فتح وحماس، ووقف كل التصريحات التوتيرية كخطوة مهمة على طريق إنجاز المصالحة.

وقد اتفق الطرفان على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية الشاملة بتوافق وطني، وتهيئة الأجواء الإيجابية لإجرائها، ولتنفيذ اتفاقات المصالحة.

وأكد الطرفان على أهمية صوغ استراتيجية وطنية لمواجهة مخططات العدو الصهيوني، والسياسة الأمريكية في المنطقة.





أخبار ذات صلة

وفاة نقيب الصحفيين الفلسطينيين الأسبق &#34;نعيم الطوباسي&#34;

وفاة نقيب الصحفيين الفلسطينيين الأسبق "نعيم الطوباسي"

كلية الصيدلة بجامعة فلسطين تنظم يوماً ترحيباً بطلبتها الجدد للعام الدراسي (2019-2020م)

كلية الصيدلة بجامعة فلسطين تنظم يوماً ترحيباً بطلبتها الجدد للعام الدراسي (2019-2020م)

أبو ردينة يشارك في مراسم تكريم ووداع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك

أبو ردينة يشارك في مراسم تكريم ووداع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك

بنك فلسطين يفتتح مكتباً لتقديم خدمات مصرفية بمقر وزارة الاقتصاد برام الله

بنك فلسطين يفتتح مكتباً لتقديم خدمات مصرفية بمقر وزارة الاقتصاد برام الله

شاهد: ارتفاع أسعار المحروقات في كافة محافظات الوطن بـ10 أغورات

شاهد: ارتفاع أسعار المحروقات في كافة محافظات الوطن بـ10 أغورات

صفحات مشبوهة يُطلقها الاحتلال لجمع المعلومات الأمنية.. والداخلية وخبراء يُحذرون

صفحات مشبوهة يُطلقها الاحتلال لجمع المعلومات الأمنية.. والداخلية وخبراء يُحذرون

مجلس الوزراء يُصادق على خمسة قرارات جديدة بجلسته الأسبوعية

مجلس الوزراء يُصادق على خمسة قرارات جديدة بجلسته الأسبوعية

شاهد: مراقبة الأدوية تُصدر توضيحاً حول سمية سمكة &#34;أرنب البحر&#34;

شاهد: مراقبة الأدوية تُصدر توضيحاً حول سمية سمكة "أرنب البحر"

التعليقات

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

وفاة نقيب الصحفيين الفلسطينيين الأسبق &#34;نعيم الطوباسي&#34;

وفاة نقيب الصحفيين الفلسطينيين الأسبق "نعيم الطوباسي"

شاهد: الشعبية تستقبل رئيس المكتب السياسي لحماس في مكتبها بغزة

شاهد: الشعبية تستقبل رئيس المكتب السياسي لحماس في مكتبها بغزة

كلية الصيدلة بجامعة فلسطين تنظم يوماً ترحيباً بطلبتها الجدد للعام الدراسي (2019-2020م)

كلية الصيدلة بجامعة فلسطين تنظم يوماً ترحيباً بطلبتها الجدد للعام الدراسي (2019-2020م)

أبو ردينة يشارك في مراسم تكريم ووداع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك

أبو ردينة يشارك في مراسم تكريم ووداع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك

بنك فلسطين يفتتح مكتباً لتقديم خدمات مصرفية بمقر وزارة الاقتصاد برام الله

بنك فلسطين يفتتح مكتباً لتقديم خدمات مصرفية بمقر وزارة الاقتصاد برام الله

كتائب القسام تنعى أحد عناصرها استشهد إثر خطأ سلاح

كتائب القسام تنعى أحد عناصرها استشهد إثر خطأ سلاح

حركة الجهاد تعلّق على مشاركة وفد رياضي إسرائيلي بحدث رياضي بقطر

حركة الجهاد تعلّق على مشاركة وفد رياضي إسرائيلي بحدث رياضي بقطر

حضارة تطلق حملة &#34;خلي مزاجك ملكي&#34; للمشتركين الحاليين و الجدد

حضارة تطلق حملة "خلي مزاجك ملكي" للمشتركين الحاليين و الجدد

منوعات

ما سر حفل الزفاف الذي جمع باسم ياخور وصفاء سلطان؟

ما سر حفل الزفاف الذي جمع باسم ياخور وصفاء سلطان؟

أحمد السقا يوضح حقيقة إنفصاله عن زوجته

أحمد السقا يوضح حقيقة إنفصاله عن زوجته

شاهد: نجمة سورية تحتفل بذكرى زواجها الـ26 من هذا النجم

شاهد: نجمة سورية تحتفل بذكرى زواجها الـ26 من هذا النجم

شاهد: محمد رمضان يرد على منتقديه بكلمات غريبة.. ولهذا لم يكمل حفل المنصة؟

شاهد: محمد رمضان يرد على منتقديه بكلمات غريبة.. ولهذا لم يكمل حفل المنصة؟

ممثلة شهيرة تصدم الجميع بإظهار حملها بالملابس الضيقة... والمتابعون &#34;مقرفة&#34;

ممثلة شهيرة تصدم الجميع بإظهار حملها بالملابس الضيقة... والمتابعون "مقرفة"

شاهد: فنانة خليجية تحرج طبيباً رفض إجراء عملية تجميل لأنفها.. ماذا فعلت؟

شاهد: فنانة خليجية تحرج طبيباً رفض إجراء عملية تجميل لأنفها.. ماذا فعلت؟

نانسي عجرم تتلقى أغرب هدية.. وهكذا قضت عطلتها مع ابنتيها

نانسي عجرم تتلقى أغرب هدية.. وهكذا قضت عطلتها مع ابنتيها

شاهد: نسرين طافش تخرج عن صمتها وترد على اتهامات زملائها القاسية

شاهد: نسرين طافش تخرج عن صمتها وترد على اتهامات زملائها القاسية

سارة نخلة تتعرض للانتقادات بسبب فستانها المكشوف.. شخص يهاجمها وهي تردّ عليه

سارة نخلة تتعرض للانتقادات بسبب فستانها المكشوف.. شخص يهاجمها وهي تردّ عليه

عربي

السعودية تُحدد ضوابط وشروط الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية

السعودية تُحدد ضوابط وشروط الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية

أول تعليق من الملك سلمان بعد مقتل حارسه الشخصي

أول تعليق من الملك سلمان بعد مقتل حارسه الشخصي

الحوثيون يعتزمون إطلاق سراح 350 أسيراً بإشراف الأمم المتحدة

الحوثيون يعتزمون إطلاق سراح 350 أسيراً بإشراف الأمم المتحدة

حقيقة إلقاء القبض على الفنان المصري محمد علي بمطار القاهرة

حقيقة إلقاء القبض على الفنان المصري محمد علي بمطار القاهرة