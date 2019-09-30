السعودية تُحدد ضوابط وشروط الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية





وحسب صحيفة (سبق) السعودية، فإن التأشيرة تنقسم لنوعين، الأول: هو الإصدار الفوري والحصول على التأشيرة عند الوصول والدخول مباشرة من منافذ المملكة الستة، وهي: مطار الملك خالد بالرياض، مطار الملك فهد بالدمام، مطار الملك عبد العزيز بجدة، مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، منفذ جسر الملك فهد البري، ومنفذ البطحاء البري، وهذه الخدمة متاحة فقط لـ 49 دولة حددتها مسبقاً.

رام الله - دنيا الوطنأكدت السعودية، أن تأشيرتها السياحية، أصبحت متاحة عبر الإنترنت لكل دول العالم، مشيرةً إلى أن التقديم يكون لجميع الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع المملكة، وبمبلغ 440 ريالاً سعودياً (117 دولاراً).أما النوع الثاني من التأشيرة، وهي عند التقديم عليها لباقي الدول، وعددها ما يقارب من 145 دولة ورعاياها يقدمون على طلب التأشيرة الإلكتروني، ثم يراجعون الممثلية السعودية في دولهم.وتمنح التأشيرة فوراً حالة اكتمال الأوراق واستيفاء المتطلبات وهي: تعبئة الطلب الإلكتروني، ووجود جواز سفر ساري المفعول لستة أشهر، والحصول على التأمين الطبي المعتمد لدى المملكة، وتسجيل عنوان الإقامة، ودفع رسوم التأشيرة.وشملت الشروط، ألا يقل عمر المتقدم لطلب التأشيرة عن 18 عاماً، ما لم يكن برفقة والديه، ووجود تذكرة ذهاب وعودة مفعلة، وإثبات حجز الإقامة في المملكة، وتقديم شهادة العمل، وتعريف بالدخل، وكشف حساب بنكي، وتقديم خط سير الرحلة في السعودية.ويحصل المستوفي لتلك الشروط على كافة مزايا التأشيرة السياحية من حيث مدة صلاحيتها، وهي عام كامل، وتكون فترة الإقامة 90 يوماً خلال السنة الواحدة، والتكلفة واحدة لجميع الجنسيات مع التشديد على الالتزام بلائحة الذوق العام، وعدم دخول مكة المكرمة والمدينة المنورة لغير السياح المسلمين، وفي أوقات غير موسم الحج.