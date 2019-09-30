عربي

السعودية تُحدد ضوابط وشروط الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية

السعودية تُحدد ضوابط وشروط الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت السعودية، أن تأشيرتها السياحية، أصبحت متاحة عبر الإنترنت لكل دول العالم، مشيرةً إلى أن التقديم يكون لجميع الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع المملكة، وبمبلغ 440 ريالاً سعودياً (117 دولاراً).

وحسب صحيفة (سبق) السعودية، فإن التأشيرة تنقسم لنوعين، الأول: هو الإصدار الفوري والحصول على التأشيرة عند الوصول والدخول مباشرة من منافذ المملكة الستة، وهي: مطار الملك خالد بالرياض، مطار الملك فهد بالدمام، مطار الملك عبد العزيز بجدة، مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، منفذ جسر الملك فهد البري، ومنفذ البطحاء البري، وهذه الخدمة متاحة فقط لـ 49 دولة حددتها مسبقاً.

أما النوع الثاني من التأشيرة، وهي عند التقديم عليها لباقي الدول، وعددها ما يقارب من 145 دولة ورعاياها يقدمون على طلب التأشيرة الإلكتروني، ثم يراجعون الممثلية السعودية في دولهم.

وتمنح التأشيرة فوراً حالة اكتمال الأوراق واستيفاء المتطلبات وهي: تعبئة الطلب الإلكتروني، ووجود جواز سفر ساري المفعول لستة أشهر، والحصول على التأمين الطبي المعتمد لدى المملكة، وتسجيل عنوان الإقامة، ودفع رسوم التأشيرة.

وشملت الشروط، ألا يقل عمر المتقدم لطلب التأشيرة عن 18 عاماً، ما لم يكن برفقة والديه، ووجود تذكرة ذهاب وعودة مفعلة، وإثبات حجز الإقامة في المملكة، وتقديم شهادة العمل، وتعريف بالدخل، وكشف حساب بنكي، وتقديم خط سير الرحلة في السعودية.

ويحصل المستوفي لتلك الشروط على كافة مزايا التأشيرة السياحية من حيث مدة صلاحيتها، وهي عام كامل، وتكون فترة الإقامة 90 يوماً خلال السنة الواحدة، والتكلفة واحدة لجميع الجنسيات مع التشديد على الالتزام بلائحة الذوق العام، وعدم دخول مكة المكرمة والمدينة المنورة لغير السياح المسلمين، وفي أوقات غير موسم الحج.

أخبار ذات صلة

العراق تتهم إسرائيل رسمياً بقصف مواقع للحشد الشعبي

العراق تتهم إسرائيل رسمياً بقصف مواقع للحشد الشعبي

تقرير إسرائيلي يكشف استنتاجات خطيرة حول هجوم (أرامكو)

تقرير إسرائيلي يكشف استنتاجات خطيرة حول هجوم (أرامكو)

أول تعليق من الملك سلمان بعد مقتل حارسه الشخصي

أول تعليق من الملك سلمان بعد مقتل حارسه الشخصي

الحوثيون يعتزمون إطلاق سراح 350 أسيراً بإشراف الأمم المتحدة

الحوثيون يعتزمون إطلاق سراح 350 أسيراً بإشراف الأمم المتحدة

شاهد: السيسي يُطمئن المصريين حول &#34;البطاقة التموينية&#34;

شاهد: السيسي يُطمئن المصريين حول "البطاقة التموينية"

حقيقة إلقاء القبض على الفنان المصري محمد علي بمطار القاهرة

حقيقة إلقاء القبض على الفنان المصري محمد علي بمطار القاهرة

شاهد:صورة تشرح قواعد اللبس المخالف للرجال والنساء في الأماكن العامة لزوار المملكة

شاهد:صورة تشرح قواعد اللبس المخالف للرجال والنساء في الأماكن العامة لزوار المملكة

إصابة العاهل المغربي الملك محمد السادس بهذا المرض

إصابة العاهل المغربي الملك محمد السادس بهذا المرض

التعليقات

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

وفاة نقيب الصحفيين الفلسطينيين الأسبق &#34;نعيم الطوباسي&#34;

وفاة نقيب الصحفيين الفلسطينيين الأسبق "نعيم الطوباسي"

شاهد: الشعبية تستقبل رئيس المكتب السياسي لحماس في مكتبها بغزة

شاهد: الشعبية تستقبل رئيس المكتب السياسي لحماس في مكتبها بغزة

كلية الصيدلة بجامعة فلسطين تنظم يوماً ترحيباً بطلبتها الجدد للعام الدراسي (2019-2020م)

كلية الصيدلة بجامعة فلسطين تنظم يوماً ترحيباً بطلبتها الجدد للعام الدراسي (2019-2020م)

أبو ردينة يشارك في مراسم تكريم ووداع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك

أبو ردينة يشارك في مراسم تكريم ووداع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك

بنك فلسطين يفتتح مكتباً لتقديم خدمات مصرفية بمقر وزارة الاقتصاد برام الله

بنك فلسطين يفتتح مكتباً لتقديم خدمات مصرفية بمقر وزارة الاقتصاد برام الله

كتائب القسام تنعى أحد عناصرها استشهد إثر خطأ سلاح

كتائب القسام تنعى أحد عناصرها استشهد إثر خطأ سلاح

حركة الجهاد تعلّق على مشاركة وفد رياضي إسرائيلي بحدث رياضي بقطر

حركة الجهاد تعلّق على مشاركة وفد رياضي إسرائيلي بحدث رياضي بقطر

حضارة تطلق حملة &#34;خلي مزاجك ملكي&#34; للمشتركين الحاليين و الجدد

حضارة تطلق حملة "خلي مزاجك ملكي" للمشتركين الحاليين و الجدد

منوعات

ما سر حفل الزفاف الذي جمع باسم ياخور وصفاء سلطان؟

ما سر حفل الزفاف الذي جمع باسم ياخور وصفاء سلطان؟

أحمد السقا يوضح حقيقة إنفصاله عن زوجته

أحمد السقا يوضح حقيقة إنفصاله عن زوجته

شاهد: نجمة سورية تحتفل بذكرى زواجها الـ26 من هذا النجم

شاهد: نجمة سورية تحتفل بذكرى زواجها الـ26 من هذا النجم

شاهد: محمد رمضان يرد على منتقديه بكلمات غريبة.. ولهذا لم يكمل حفل المنصة؟

شاهد: محمد رمضان يرد على منتقديه بكلمات غريبة.. ولهذا لم يكمل حفل المنصة؟

ممثلة شهيرة تصدم الجميع بإظهار حملها بالملابس الضيقة... والمتابعون &#34;مقرفة&#34;

ممثلة شهيرة تصدم الجميع بإظهار حملها بالملابس الضيقة... والمتابعون "مقرفة"

شاهد: فنانة خليجية تحرج طبيباً رفض إجراء عملية تجميل لأنفها.. ماذا فعلت؟

شاهد: فنانة خليجية تحرج طبيباً رفض إجراء عملية تجميل لأنفها.. ماذا فعلت؟

نانسي عجرم تتلقى أغرب هدية.. وهكذا قضت عطلتها مع ابنتيها

نانسي عجرم تتلقى أغرب هدية.. وهكذا قضت عطلتها مع ابنتيها

شاهد: نسرين طافش تخرج عن صمتها وترد على اتهامات زملائها القاسية

شاهد: نسرين طافش تخرج عن صمتها وترد على اتهامات زملائها القاسية

سارة نخلة تتعرض للانتقادات بسبب فستانها المكشوف.. شخص يهاجمها وهي تردّ عليه

سارة نخلة تتعرض للانتقادات بسبب فستانها المكشوف.. شخص يهاجمها وهي تردّ عليه

عربي

السعودية تُحدد ضوابط وشروط الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية

السعودية تُحدد ضوابط وشروط الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية

أول تعليق من الملك سلمان بعد مقتل حارسه الشخصي

أول تعليق من الملك سلمان بعد مقتل حارسه الشخصي

الحوثيون يعتزمون إطلاق سراح 350 أسيراً بإشراف الأمم المتحدة

الحوثيون يعتزمون إطلاق سراح 350 أسيراً بإشراف الأمم المتحدة

حقيقة إلقاء القبض على الفنان المصري محمد علي بمطار القاهرة

حقيقة إلقاء القبض على الفنان المصري محمد علي بمطار القاهرة