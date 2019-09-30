شؤون فلسطينية

كلية الصيدلة بجامعة فلسطين تنظم يوماً ترحيباً بطلبتها الجدد للعام الدراسي (2019-2020م)

كلية الصيدلة بجامعة فلسطين تنظم يوماً ترحيباً بطلبتها الجدد للعام الدراسي (2019-2020م)
رام الله - دنيا الوطن
نظمت كلية الصديلة بجامعة فلسطين حفل أستقبال وترحيب  بطلابها الجدد من من خريجي الثانوية العامة للعام الأكاديمي (2019/2020)، حيث كان في الأستقبال كل من الأستاذ الدكتور محمد أبو شقير نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور أكرم عطا الله عميد كلية الصيدلة، والدكتور نهاد بدرية عميد شؤون الطلبة، ورؤساء الأقسام ولفيف من الهيئة التدريسية.

وخلال اللقاء أشار الدكتور أبوشقير إلى إن الجامعةَ لتحدوها البهجةُ العامرةُ باستقبالِ هذه الكوكبة الرائعة من الطلبة الجدد، ناقلاً تحيات رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور سالم صباح لهم، مضيفاً أنه لتعلُوها السعادةُ الغامرةُ برؤيةِ وجوهِكم المشرقةِ المتفائلةِ الطموحة، في هذا الصرحِ العلميِ الشامخ، ناصحاً الطلاب للبدء بمرحلة علمية على أن يعمل كل طالب  على رسم مستقبلَه و شخصيتَه، وكلٌ يبدعُ في مجالِه، لكي يسهموا في بناء الوطن.

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كلية الصيدلة بجامعة فلسطين تنظم يوماً ترحيباً بطلبتها الجدد للعام الدراسي (2019-2020م)

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