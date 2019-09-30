أبو ردينة يشارك في مراسم تكريم ووداع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك













رام الله - دنيا الوطنشارك نبيل أبو ردينة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاعلام ممثلاً عن الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، في مراسم تكريم ووداع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك والتي أقيمت في كنيسة سان سولبيس في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين والذي أعلنته السلطات الفرنسية يوم حداد وطني عام.وشارك في مراسم التكريم السفير سلمان الهرفي سفير فلسطين لدى فرنسا، وناصر جاد الله المستشار أول في السفارة بحضور حشد كبير من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وممثلين عن المنظمات الدولية وسفراء الدول المعتمدين لدى فرنسا.وسيتم تشييع الرئيس الراحل جاك شيراك في جنازة عائلية ويوارى الثرى مساء اليوم الاثنين في مقبرة مونبرناس الباريسية، حيث تتقدم الجنازة أكاليل الزهور ومن بينها اكليل باسم الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وآخر باسم عائلة الشهيد ياسر عرفات.