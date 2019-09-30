شؤون فلسطينية

بنك فلسطين يفتتح مكتباً لتقديم خدمات مصرفية بمقر وزارة الاقتصاد برام الله

بنك فلسطين يفتتح مكتباً لتقديم خدمات مصرفية بمقر وزارة الاقتصاد برام الله
رام الله - دنيا الوطن
 بهدف تقديم خدمات مصرفية والتسهيل على أصحاب وصاحبات الأعمال والمراجعين في وزارة الاقتصاد الوطني، افتتح بنك فلسطين مكتباً خدماتياً في مقر وزارة الاقتصاد الوطني بمدينة رام الله مؤخراً للتسهيل على المواطنين المراجعين للوزارة إجراء معاملاتهم ودفع الرسوم المستحقة مباشرة من خلال مكتب البنك في مقر الوزارة.

وتأتي هذه الخطوة تكريساً لجهود البنك ووزارة الاقتصاد الوطني على حد سواء في تقديم خدمات مباشرة لجمهور العملاء والمواطنين والمراجعين للوزارة والتسهيل عليهم، والتقليل من الإجراءات التي تحتاج الى وقت ليتم انجاز المعاملات الخاصة بهم، حيث يتمكن مقدم المعاملة دفع رسومه المستحقة مباشرة في المكتب بدلاً من الخروج الى أحد فروع البنك خارج مقر وزارة الاقتصاد.

من ناحيتها، قالت وزارة الاقتصاد خلال بيان صحفي لها بأن افتتاح بنك يأتي لتقديم التسهيلات والخدمات المالية المطلوبة لمتلقي الخدمة من الوزارات في المجمع الحكومي، وضمن سياسة الوزارة الرامية الى تبسيط الإجراءات والخدمات لمتلقي الخدمة بأقل جهد وبأسرع وقت ممكن. داعية جمهور المواطنين إلى الاستفادة من خدمات البنك في المقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد الوطني في المجمع الحكومي.

من جانبه، أكد السيد رشدي الغلاييني مدير عام بنك فلسطين على أن افتتاح البنك لمكتب خدماتي في مقر وزارة الاقتصاد، ياتي ضمن سياسة بنك فلسطين التوسعية في كل المناطق والمراكز الخدماتية الحكومية وغير الحكومية لتقديم خدماته الى كافة الشرائح، والى كل الأماكن التي يمكن أن يصلها منتفعوا الخدمات المصرفية والمالية. مثمنا الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد على رأسها معالي الوزير السيد زهير العسيلي في الموافقة على افتتاح المكتب الذي يهدف للتسهيل على المواطنين اجراء معاملاتهم بسرعة وسهولة. 

أخبار ذات صلة

وفاة نقيب الصحفيين الفلسطينيين الأسبق &#34;نعيم الطوباسي&#34;

وفاة نقيب الصحفيين الفلسطينيين الأسبق "نعيم الطوباسي"

شاهد: الشعبية تستقبل رئيس المكتب السياسي لحماس في مكتبها بغزة

شاهد: الشعبية تستقبل رئيس المكتب السياسي لحماس في مكتبها بغزة

كلية الصيدلة بجامعة فلسطين تنظم يوماً ترحيباً بطلبتها الجدد للعام الدراسي (2019-2020م)

كلية الصيدلة بجامعة فلسطين تنظم يوماً ترحيباً بطلبتها الجدد للعام الدراسي (2019-2020م)

أبو ردينة يشارك في مراسم تكريم ووداع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك

أبو ردينة يشارك في مراسم تكريم ووداع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك

شاهد: ارتفاع أسعار المحروقات في كافة محافظات الوطن بـ10 أغورات

شاهد: ارتفاع أسعار المحروقات في كافة محافظات الوطن بـ10 أغورات

صفحات مشبوهة يُطلقها الاحتلال لجمع المعلومات الأمنية.. والداخلية وخبراء يُحذرون

صفحات مشبوهة يُطلقها الاحتلال لجمع المعلومات الأمنية.. والداخلية وخبراء يُحذرون

مجلس الوزراء يُصادق على خمسة قرارات جديدة بجلسته الأسبوعية

مجلس الوزراء يُصادق على خمسة قرارات جديدة بجلسته الأسبوعية

شاهد: مراقبة الأدوية تُصدر توضيحاً حول سمية سمكة &#34;أرنب البحر&#34;

شاهد: مراقبة الأدوية تُصدر توضيحاً حول سمية سمكة "أرنب البحر"

التعليقات

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

وفاة نقيب الصحفيين الفلسطينيين الأسبق &#34;نعيم الطوباسي&#34;

وفاة نقيب الصحفيين الفلسطينيين الأسبق "نعيم الطوباسي"

شاهد: الشعبية تستقبل رئيس المكتب السياسي لحماس في مكتبها بغزة

شاهد: الشعبية تستقبل رئيس المكتب السياسي لحماس في مكتبها بغزة

كلية الصيدلة بجامعة فلسطين تنظم يوماً ترحيباً بطلبتها الجدد للعام الدراسي (2019-2020م)

كلية الصيدلة بجامعة فلسطين تنظم يوماً ترحيباً بطلبتها الجدد للعام الدراسي (2019-2020م)

أبو ردينة يشارك في مراسم تكريم ووداع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك

أبو ردينة يشارك في مراسم تكريم ووداع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك

بنك فلسطين يفتتح مكتباً لتقديم خدمات مصرفية بمقر وزارة الاقتصاد برام الله

بنك فلسطين يفتتح مكتباً لتقديم خدمات مصرفية بمقر وزارة الاقتصاد برام الله

كتائب القسام تنعى أحد عناصرها استشهد إثر خطأ سلاح

كتائب القسام تنعى أحد عناصرها استشهد إثر خطأ سلاح

حركة الجهاد تعلّق على مشاركة وفد رياضي إسرائيلي بحدث رياضي بقطر

حركة الجهاد تعلّق على مشاركة وفد رياضي إسرائيلي بحدث رياضي بقطر

حضارة تطلق حملة &#34;خلي مزاجك ملكي&#34; للمشتركين الحاليين و الجدد

حضارة تطلق حملة "خلي مزاجك ملكي" للمشتركين الحاليين و الجدد

منوعات

ما سر حفل الزفاف الذي جمع باسم ياخور وصفاء سلطان؟

ما سر حفل الزفاف الذي جمع باسم ياخور وصفاء سلطان؟

أحمد السقا يوضح حقيقة إنفصاله عن زوجته

أحمد السقا يوضح حقيقة إنفصاله عن زوجته

شاهد: نجمة سورية تحتفل بذكرى زواجها الـ26 من هذا النجم

شاهد: نجمة سورية تحتفل بذكرى زواجها الـ26 من هذا النجم

شاهد: محمد رمضان يرد على منتقديه بكلمات غريبة.. ولهذا لم يكمل حفل المنصة؟

شاهد: محمد رمضان يرد على منتقديه بكلمات غريبة.. ولهذا لم يكمل حفل المنصة؟

ممثلة شهيرة تصدم الجميع بإظهار حملها بالملابس الضيقة... والمتابعون &#34;مقرفة&#34;

ممثلة شهيرة تصدم الجميع بإظهار حملها بالملابس الضيقة... والمتابعون "مقرفة"

شاهد: فنانة خليجية تحرج طبيباً رفض إجراء عملية تجميل لأنفها.. ماذا فعلت؟

شاهد: فنانة خليجية تحرج طبيباً رفض إجراء عملية تجميل لأنفها.. ماذا فعلت؟

نانسي عجرم تتلقى أغرب هدية.. وهكذا قضت عطلتها مع ابنتيها

نانسي عجرم تتلقى أغرب هدية.. وهكذا قضت عطلتها مع ابنتيها

شاهد: نسرين طافش تخرج عن صمتها وترد على اتهامات زملائها القاسية

شاهد: نسرين طافش تخرج عن صمتها وترد على اتهامات زملائها القاسية

سارة نخلة تتعرض للانتقادات بسبب فستانها المكشوف.. شخص يهاجمها وهي تردّ عليه

سارة نخلة تتعرض للانتقادات بسبب فستانها المكشوف.. شخص يهاجمها وهي تردّ عليه

عربي

السعودية تُحدد ضوابط وشروط الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية

السعودية تُحدد ضوابط وشروط الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية

أول تعليق من الملك سلمان بعد مقتل حارسه الشخصي

أول تعليق من الملك سلمان بعد مقتل حارسه الشخصي

الحوثيون يعتزمون إطلاق سراح 350 أسيراً بإشراف الأمم المتحدة

الحوثيون يعتزمون إطلاق سراح 350 أسيراً بإشراف الأمم المتحدة

حقيقة إلقاء القبض على الفنان المصري محمد علي بمطار القاهرة

حقيقة إلقاء القبض على الفنان المصري محمد علي بمطار القاهرة