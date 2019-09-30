شاهد: مراقبة الأدوية تُصدر توضيحاً حول سمية سمكة "أرنب البحر"

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت دائرة مراقبة الأدوية بالإدارة العامة للرعاية الأولية بوزارة الصحة في قطاع غزة، تحذيراً للمواطنين بشان سمكة أرنب البحر.





وقالت الدائرة، عبر صفحتها الرسمية بـ (فيسبوك): "من جديد نؤكد على سمية سمكة الأرنب، حيث وصلتنا عدة حالات تسمم في المستشفيات، وعليه يرجى عدم استخدامها حفاظاً على سلامتكم".





وأضافت الدائرة: "كما ننوه أنه لا يجوز بيع هذا النوع من الأسماك في الأسواق الشعبية بناء على قرار سابق من الجهات المعنية، ومن لم يلتزم سيتم تحويله للاجراءات القانونية".







وتابعت الدائرة: "كما ونطلب منكم جميعاً تبليغناً بأي شخص يقوم ببيع مثل هذا النوع من السمك لمتابعته حسب الأصول للحيلولة دون وصول هذا السمك لكم ولأطفالكم".







