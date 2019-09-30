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العراق تتهم إسرائيل رسمياً بقصف مواقع للحشد الشعبي

العراق تتهم إسرائيل رسمياً بقصف مواقع للحشد الشعبي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حمل رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي إسرائيل مسؤولية الهجمات التي استهدفت في وقت سابق مواقع الحشد الشعبي العراقي، معتبراً أن إسرائيل هي الوحيدة التي تريد اندلاع حرب في المنطقة.

وأوضح عبد المهدي، لقناة (الجزيرة)، أن "التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد، تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك".

ودعا عبد المهدي إلى ضرورة "إبعاد شبح الحرب عن المنطقة"، مبيناً أن الجميع يتحدثون عن قبولهم بالمفاوضات لحل الأزمة، والكثير من المؤشرات تدل على ألا أحد يريد حرباً في المنطقة باستثناء إسرائيل".

وحذر من أن "الذهاب إلى الحرب قد يحصل في أي لحظة وبقرار منفرد، لكن الخروج منها سيكون صعبا وقاسيا"، مضيفاً: "دولاً عدة في المنطقة يمكن أن تكون ساحة للحل والمفاوضات وبغداد واحدة منها".

وقال عبد المهدي: إن "السعودية تبحث عن السلام وحل أزمة اليمن قد يشكل مفتاحا لحل أزمة الخليج"، مشيراً إلى أن "الدول المعنية بأزمة الخليج تتحدث عن مفاوضات والسعودية وإيران مستعدتان للتفاوض".

واعتبر، أن "الحديث الآن عن كيفية صياغة نهايات لحل أزمة الخليج سيضعنا أمام طريق مسدود"، مستطرداً: "نحن مع أي تحالف لتأمين الخليج شرط أن يضم جميع الدول الخليجية".

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