كتائب القسام تنعى أحد عناصرها استشهد إثر خطأ سلاح



وقالت في بيان لها: "بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره، وبعزة المؤمنين الواثقين بنصر الله وفرَجه، وبشموخ المجاهدين القابضين على جمرتي الدين والوطن المرابطين على ثغور الوطن الحبيب محتسبين عملهم وجهادهم وحياتهم ومماتهم لله رب العالمين، تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس إلى العلا فارساً من فرسانها الميامين، الشهيد القسامي المجاهد/ محمد أيمن القرا من خانيونس، جنوب قطاع غزة.



وقالت كتائب القسام: إن القرا لقي ربه شهيداً –بإذن الله تعالى- الاثنين 01 صفر 1441هـ الموافق 30/09/2019م نتيجة خطأ سلاح، ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، "نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

رام الله - دنيا الوطننعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، المواطن محمد القرا من مدينة خانيونس، الذي اُستشهد نتيجة خطأ سلاح.