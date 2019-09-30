حركة الجهاد تعلّق على مشاركة وفد رياضي إسرائيلي بحدث رياضي بقطر

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بشدة السماح بمشاركة وفد رياضي إسرائيلي في دولة قطر، ورفع علم الاحتلال في الألعاب الرياضية التي تستضيفها الدوحة.



وقالت الحركة: إن ما يرتكبه الاحتلال من عدوان وجرائم بحق شعبنا وانتهاكاته بحق الأسرى الأبطال وتدنيسه للمسجد الأقصى والمقدسات وحصار غزة والتهويد والاستيطان في القدس والضفة، يفرض على كافة الدول العربية والاسلامية وكل الأحرار مقاطعة وعزل هذا الاحتلال "الاٍرهابي".



وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: لقد كشفت الانتخابات "الصهيونية" الأخيرة عن الحقد "الصهيوني" الطافح تجاه العرب وكانت التصريحات العنصرية لقادة الأحزاب "الصهيونية" على اختلافها دليلا على حجم الكراهية والعداء للعرب، ما يستدعي قوة موقف عربي في العمل على فضح وعزل هذا الاحتلال وتعزيز حركات المقاطعة الدولية .



وطالبت حركة الجهاد الإسلامي بوقف كل أشكال التطبيع مع "الكيان الصهيوني" التزاماً بالثوابت القومية العربية، وحماية لحقوقنا وإسناداً لقضايانا وفي مقدمتها قضية فلسطين المركزية.



رام الله - دنيا الوطن