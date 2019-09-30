قيادي بحماس: ندعم الانتخابات العامة المتزامنة وفق قانون 2005

قال القيادي في حركة حماس، محمد فرج الغول، إن حركته مع إجراء انتخابات عامة متزامنة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، مشيراً إلى أن ذلك يجب أن يكون وفق قانون الانتخابات لعام 2005.





وأوضح الغول، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين، أن الانتخابات يجب أن تُجرى وفق ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة عام 2011، متابعاً: "الانتخابات مطلب جماهيري لتجديد كل الشرعيات".





وأضاف الغول: "يجب أن تكون هذه الانتخابات دورية، وليست موسمية لمرة واحدة، ليكون هناك تداول للسلطة".





رام الله - دنيا الوطن