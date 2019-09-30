أول تعليق من الملك سلمان بعد مقتل حارسه الشخصي

وقال المتحدث الإعلامي بالشرطة، في بيان نقلته وكالة (واس): "إنه في مساء يوم السبت، وعندما كان اللواء بالحرس الملكي، عبد العزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ في محافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري، وأطلق النار على اللواء الفغم.



وأضاف: أدى ذلك إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية".

رام الله - دنيا الوطنأعرب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم.وأثنى الملك سلمان، خلال استقباله عدداً من أفراد الأسرة يتقدمهم والد الفغم بداح بن عبد الله، على إخلاص الفقيد وتفانيه في خدمة وطنه.كما قدّم ولي العهد محمد بن سلمان واجب العزاء لأسرة وذوي الفقيد، خلال استقباله لهم، مؤكداً على أن فقدانه مؤلم للجميع، منوهاً إلى تفانيه وإخلاصه في أداء مهام عمله".وحضر الاستقبال الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية.وكانت شرطة مكة المكرمة، كشفت في بيان أمس الأحد، تفاصيل مقتل الفغم،