شؤون فلسطينية

وفد جراحة قلب الأطفال الأمريكي يُجرى عدة عمليات في مستشفى الأوروبي

وفد جراحة قلب الأطفال الأمريكي يُجرى عدة عمليات في مستشفى الأوروبي
رام الله - دنيا الوطن
واصل وفد جراحة قلب الأطفال الأمريكى، برئاسة جراح قلب الأطفال د. عادل حسين، إجراء العمليات الجراحية للأطفال، الذين يعانون من عيوب خلقية في القلب، وذلك بالتنسيق مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين.

وأفاد الدكتور عبد الرحيم العزب، استشاري ورئيس قسم قلب أطفال بمستشفى الأوروبي، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الوفد الذى ستستمر زيارته لأسبوع، سيجري حوالي عشر عمليات، تشمل عمليات إغلاق فتحات بين الاذينين والبطينين، إلى جانب إجراء عمليات إزالة اللحميات تحت الصمام الأورطي، لافتاً إلى أن إجراء هذه العمليات سيخفف على المرضى وذويهم معاناة السفر والتحويل للخارج.

وأوضح أن هذه الحالات كان قد تم فرزها مسبقاً من ضمن قوائم الانتظار، والتى تعد الأكثر تعقيداً، إلى جانب تدريب الطواقم المحلية على إجراء هذه العمليات، مشيراً إلى أن زيارة الوفد، هي الثالثة بشكل دوري.

وضم الوفد خبير قلب الأطفال، رائد العبد الله، وجميع أفراد الطاقم المرافق من الأطباء المختصين في جراحة قلب الأطفال.

وأكد العزب، أن وزارة الصحة، تؤكد أنها تسعى دائماً بالتعاون مع شركائها في العمل الصحي لاستقدام الوفود الطبية والجراحية التي تساهم في تغطية جزء كبير من إجراء العمليات النوعية وتقييم التجربة المحلية والاستفادة في تقديم عناوين تدريبية لصقل وتطوير مهارات الكادر المحلي، مقدماً شكره للوفد الزائر الذي يُساهم في تخفيف معاناة المرضى الأطفال ويعطيهم الأمل في الحياة بشكل طبيعىي.

وتسعى وزارة الصحة على مدار العام إلى توطين الخدمات الجراحية في قطاع غزة، والمحافظة على استمرارية العمل وتطويره في المستشفيات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني في ظل محاولات الاحتلال، وعبر حصاره المستمر لأكثر من 13 سنة، للسعي لانهيار القطاع الصحي والتضييق على كوادره، وادخال التجهيزات اللازمة.

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