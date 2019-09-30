مستشفى حمد وأطباء بلا حدود فرنسا بغزة يبحثان التعاون لخدمة ذوي الإعاقة





























رام الله - دنيا الوطناستقبل مستشفى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية بغزة، وفداً من منظمة أطباء بلا حدود – فرنسا MSF وذلك للاطلاع على خدمات المستشفى وبحث التعاون المشترك لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.وقال المدير الطبي لمستشفى حمد، الدكتور أيمن البدري، بحسب ما وصل "دنيا الوطن" أن " الزيارة مهمة جداً وتنسجم مع رؤية المؤسسة في إقامة العلاقات التكاملية مع المؤسسات ذات العلاقة بما يحقق الفائدة لخدمة أبناء شعبنا "وأوضح البدري أن الخدمات المقدمة في مستشفى سمو الشيخ حمد متاحة لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني من خلال أقسامه الثلاثة (التأهيل الطبي، الأطراف الصناعية، السمع والتوازن) ومؤكداً على سعي إدارة المستشفى لأن تكون خدماتها بجودة عالية ووفق المعايير والبروتكولات الدولية.وأبدي البدري ترحيباً كبيراً بالتعاون مع المنظمة في مجال خدمة الجرحى والمرضى والمصابين، ممن يعانون الإعاقات المختلفة ومثمناً الدور الفاعل للمنظمة، والذي تقوم به من أجل خدمة الفئات المختلفة من ذوي الإعاقة.وضم وفد منظمة أطباء بلا حدود- فرنسا كلاً من مدير أنشطة التأهيل الدكتور راشيل ويه رنج، ومشرف العلاج الطبيعي ا. عبد الحميد قرضاي.من جانبه، أثنت راشيل على دور المشفى المتميز والكوادر العاملة فيه ، وبينت خلال جولتها داخل أقسام المشفى أنه يمتلك مرافق وإمكانيات رائعة ومتمنية مزيداً من التقدم للمشفى واستمرار التعاون مستقبلاً بما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، ويساهم في التخفيف من معاناتهم.على صعيد آخر، استقبل مستشفى سمو الشيخ حمد، وفداً من جمعية الحياة للتنمية والأسرة، وذلك بهدف الاطلاع على خدمات المستشفى، وبحث سبل التعاون في مجال الاستفادة من خدمات الأطراف الصناعية بما يخفف المعاناة عن بعض الحالات التي تعرضت للبتر، وبالتالي دمجها في المجتمع.