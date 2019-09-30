العسيلي: الحكومة تعمل على الانفكاك التدريجي من الاحتلال حسب المتوفر

خاص دنيا الوطن - بهاء بركات



قال وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي: إن الحكومة تعمل على الانفكاك الاقتصادي التدريجي من الاحتلال الإسرائيلي، حسب توفر البديل.





وأوضح العسيلي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الحكومة قادرة على الانفكاك التدريجي ولو جزئياً عن إسرائيل، مشيراً إلى أن الوزارة، ستطلق يوماً للمنتج الوطني.





وأضاف العسيلي: "الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل سيكون يوماً للمنتج الوطني، وسنشجع من خلاله المنتج الفلسطيني"، لافتاً إلى أن قرارات الانفكاك الاقتصادي، تركت آثاراً سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي.





وأشار العسيلي، إلى أن هناك إجراءات إسرائيلية ظالمة وغير شرعية، كما أنه يتم التعامل مع الفلسطينيين بطرق غير مقبولة، متابعاً: "أفضل رد سيكون عبر الاعتماد على عمقنا العربي".







وأكمل: "نستورد من أربعة إلى خمسة مليار دولار من إسرائيل سنوياً، وثلث استيرادنا من البترول والكهرباء وهذا رقم كبير جداً، كما أننا نستورد منتجات استهلاكية تزيد عن المليار دولار".





