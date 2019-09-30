شؤون فلسطينية

مجمع ناصر الطبي: وحدة تنظير المفاصل تُجري عملياتها بالمنظار الجراحى

مجمع ناصر الطبي: وحدة تنظير المفاصل تُجري عملياتها بالمنظار الجراحى
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتورغسان أبو زهري، رئيس وحدة تنظير المفاصل بمجمع ناصر الطبي بخانيونس: إنه تم انشاء الوحدة بالمجمع، لتخدم جميع محافظات قطاع غزة في مختلف أنواع عمليات المفاصل كعمليات مفصل الركبة بشكل عام، ومفصل الكاحل، والكتف، وعمليات ترميم الأربطة مثل الرباط الصليبي الأمامي والأربطة الداعمة الجانبية لمفصل الركبة، مثل استئصال غضاريف الركبة، والتي صنفها ضمن إصابات الملاعب.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن الوحدة تساهم في عمليات ترميم أوتار الكفة المدورة، وترميم الحافظة في حالات الخلع المتكرر، كذلك تُجرى عمليات على مفصل الكاحل لحالات الخشونة وإزالة الأجسام الغريبة في ذات المفصل والتكلسات، مؤكداً أن جميع عمليات التنظير المفصلي، والتي تجري بالمنظار الجراحي من العمليات ذات المهارة العالية.

وأشار أبو زهري إلى إجراء عملية ذات مهارة لطفل لم يتجاوز (15 عاماً) كان يعاني من خلع متكرر في عظمة الرابطة "الصابونة" على مدار عامين، حيث أجريت له عملية ترميم الرباط الداخلي لعظمة الرابطة، والتي استمرت على مدار ساعتين ونصف، وخضع بعدها للمتابعة العلاجية إلى أن اختفت الأعراض التي كان يعاني منها المريض.

وفي حالة أخرى لمريض عشريني، أوضح أبو زهري، أنه كان يعاني من آلام مزمنة في مفصل الكتف الأيسر على مدار سنوات، و بعد إجراء الرنين المغناطيسي تبين وجود قطع في أوتار الكتف نتيجة الالتهابات المزمنة، وأجريت له عملية ترميم الرباط بواسطة تنظير مفصل الكتف، ويخضع المريض الآن للعلاج التأهيلي، واصفا هذه العمليات بذات مهارة عالية.

وذكر، أن قوائم الانتظار تطول إلى أكثر من عام ،عازياً السبب إلى أن المركز يخدم المرضى من جميع محافظات قطاع غزة  كونه المركز الوحيد في القطاع ويعمل بالمنظار الجراحي والذي تم استحداثه منذ أربعة أشهر بدعم من الهلال الأحمر القطري، إلى جانب تدريب الطواقم المحلية من كافة المستشفيات في هذه الجراحات.

وعلى صعيد التحويل للخارج، أكد أبو زهري أنه لم يتم تحويل الحالات عدا حالات تنظير مفصل الكتف لأنها تحتاج إلى خيوط طبية باهظة الثمن ولا يتمكن المريض من شراء الخيوط، حيث تبلغ تكلفة الخيط الواحد ما يقارب 1600 شيكل، إلى جانب عدم توفرها في مستودعات وزارة الصحة.

يذكر، أن الوحدة تُجرى شهرياً من (16- 20) حالة، أي بما يعادل 4 حالات أسبوعياً، تستغرق كل عملية ما يقارب الساعتين تتكلل جميعها بالنجاح وبدون مضاعفات.

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