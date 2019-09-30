الصحة تشرع بإجراءات الصيانة لغرف عمليات مستشفى العيون لاستئناف العمل

رام الله - دنيا الوطنأفاد الدكتور إياد أبو كرش، رئيس قسم التخدير والعمليات بمستشفى العيون، أنه يتم إجراء عمليات الصيانة لغرف العمليات في مستشفى العيون، والبدء بتركيب وحدة مركزية للتكييف والخاصة بجراحات العيون.وأوضح أبو كرش، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه أنه تم توقف إجراء العمليات الكبرى والصعبة، جراء عطل التكييف المركزى لغرف العمليات، وخاصة العمليات الكبرى والنوعية كزراعة حلقة للقرنية المخروطية والمياه البيضاء للأطفال والبالغين والشبكية والتى تحتاج إلى فلتر خاص بمكيفات غرف جراحة العيون، نظراً لحساسية إجراء عمليات العيون وعدم تعرضها للالتهابات.وقال أبو كرش: إن من المقرر انتهاء العمل من أعمال الصيانة وتركيب الوحدة نهاية العام الحالى، بحيث يتم استئناف إجراء العمليات بجميع أنواعها وتحديداً الكبرى والنوعية في مقتبل العام الجارى 2020، لافتاً إلى أن العمل الآن يقتصر فقط على إجراء العمليات الصغرى خارج مقلة العين.وذكر أبو كرش، أن توقف إجراء العمليات بسبب عطل التكييف المركزى كان في أيلول/ سبتمبر من العام 2018، الأمر الذى نتج عنه إطالة قوائم انتظار المرضى، وحجوزاتهم لتصل إلى 700 حالة على الرغم من تحويل بعض الحالات عبر برنامج (الايكو) المدعوم من الاتحاد الأوروبى، مشيراً إلى أن 2018 شهدت إجراء (3662) عملية بمعدل شهرى من (205- 280) حالة.وأضاف: "أن عطل التكييف المركزى، أدى الى عدم تلقي طلبة المدارس لفحوصاتهم المقررة من خلال اللجان المدرسية، والتى كان موعدها في الإجازة الصيفية، وعدم إجراء البعض منهم لعمليات الحول وخاصة المياه البيضاء، التى تعتبر أكثر خطورة على حياة الطفل واحتمالية إصابته بالعمى، إذا طال انتظارها، حيث تصل حجوزات المرضى منهم من (50- 70) حالة.