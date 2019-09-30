تفريغات 2005: ننتظر وقف التمييز الجغرافي ضدنا ولم نُبلّغ بنسبة الصرف

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



أكد الناطق باسم ملف تفريغات 2005، رامي أبو كرش، أن منتسبي الملف، ينتظرون وقف التمييز الجغرافي الممارس بحقهم، وصرف رواتبهم أسوة بزملائهم في الضفة الغربية.







وقال أبو كرش، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لم نبلغ بنسبة صرف الرواتب لنا لهذا الشهر، والحديث عن صرف 1500 شكيل لم يصدر عن رئيس الوزراء أو وزير المالية أو الناطق باسم الحكومة لنعتمده".





وأضاف أبو كرش: " 1500 شيكل وإن وجدت فهذا ليس هو الحل وموضوعنا هو أن نكون أسوة بزملائنا في تفريغات 2005 بالضفة الغربية، فهذا المبلغ كان يصرف لنا منذ عام الـ 2010 بالتوافق مع الحكومات السابقة".





وتابع أبو كرش: "نحن يمارس ضدنا التمييز الجغرافي من 12 سنة، والمطلوب من حكومة الدكتور محمد اشتية إنهاء ذلك، فنحن لا ننتظر نسبة الصرف".





واستطرد: "كل ما ننتظره قرار يُحدد أننا موظفون رسميون بالسلطة، كما أن بند المنحة مرفوض، وأي قيمة راتب على بند المنحة، ولو كانت ستة آلاف شيكل ستكون مرفوضة".





وأكمل: "هناك تمييز جغرافي يمارس بحق موظفي قطاع غزة، ولا يتم التعامل معهم أسوة بموظفي الضفة".