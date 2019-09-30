شؤون فلسطينية

حنا: استفحال مظاهر العنف وانتشار جرائم القتل بالداخل الفلسطيني مقلق للغاية 

حنا: استفحال مظاهر العنف وانتشار جرائم القتل بالداخل الفلسطيني مقلق للغاية 
المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، لدى استقباله اليوم، وفداً من مدينة حيفا، بأن ظاهرة استفحال مظاهر العنف والقتل والجرائم في الداخل الفلسطيني مقلقة للغاية لا سيما أننا شاهدنا في الأونة الأخيرة سلسلة جرائم مروعة في عدة مدن وبلدات في الداخل.

وأضاف حنا: إننا إذ نرسل من القدس برسالة التضامن والتعاطف مع اسر وعائلات ضحايا جرائم القتل داخل أراضي الـ 48 فإننا نعرب عن شجبنا واستنكارنا لهذه الجرائم المروعة ونحذر مجدداً من خطورة انتشار السلاح في كل مكان هذا السلاح الذي يستعمل في هذه الجرائم والتي أدت إلى دخول الألم والحزن إلى أسر كثيرة فيتمت الأطفال، ودمرت الكثير من العائلات ناهيك عن كونها ظاهرة تمس السلم الأهلي بشكل مباشر.

وأكمل: إن من يتحمل مسؤولية هذه الجرائم ليس فقط الشرطة او من يسمح بانتشار الاسلحة بهذا الشكل في مجتمعنا الفلسطيني في الداخل بل هنالك حاجة ملحة لانتفاضة ثقافية فكرية انسانية تصحح الاعوجاجات في مجتمعنا وتكرس ثقافة السلم الاهلي واللاعنف بعيدا عن استعمال السلاح وجرائم القتل وغيرها من الوسائل المروعة.

ورفص المطران حنا اللجوء الى العنف تحت اي ظرف من الظروف فقتل النفس البشرية انما تعتبر جريمة نكراء بحق قيمنا وانسانيتنا وتراثنا وهويتنا ومن يروعون المواطنين بجرائمهم وبأسلحتهم انما يجب ان نقول لهم "كفى" قتلاً واستهدافاً للأبرياء وكفى جرائم قتل مروعة أدخلت الرعب والخوف إلى مجتمعنا.

وأوضح، أن معالجة هذه الظاهرة لا يمكن اختزالها فقط من خلال ما تقوم به الشرطة او الجهات التي تسمح بتوزيع السلاح بل يجب على المؤسسات التربوية والدينية والتعليمية وغيرها ان تقوم بدورها المأمول في معالجة هذه الظاهرة، فهذه الظاهرة تدل على وجود ازمة ثقافية قيمية وظاهرة العنف في مجتمعنا يجب أن تعالج ثقافياً وتربوياً ودينياً وعشائرياً واجتماعياً من خلال اطلاق المبادرات الخلاقة، ورسم البرامج التعليمية الاستراتيجية الهادفة إلى تكريس ثقافة المحبة والأخوة ونبذ العنف في نفوس أبنائنا وشبابنا.

إلى ذلك، فقد تدارس والوفد الزائر ظاهرة العنف وجرائم القتل المستشرية في الداخل الفلسطيني وقدم بعض الاقتراحات والأفكار العملية بهدف معالجة هذه الظاهرة الدراماتيكية.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعزل الأسيرة المضربة عن الطعام هبة اللبدي بظروف قاسية بالجلمة

الاحتلال يعزل الأسيرة المضربة عن الطعام هبة اللبدي بظروف قاسية بالجلمة

مستشفى حمد وأطباء بلا حدود فرنسا بغزة يبحثان التعاون لخدمة ذوي الإعاقة

مستشفى حمد وأطباء بلا حدود فرنسا بغزة يبحثان التعاون لخدمة ذوي الإعاقة

مجمع ناصر الطبي: وحدة تنظير المفاصل تُجري عملياتها بالمنظار الجراحى

مجمع ناصر الطبي: وحدة تنظير المفاصل تُجري عملياتها بالمنظار الجراحى

الصحة تشرع بإجراءات الصيانة لغرف عمليات مستشفى العيون لاستئناف العمل

الصحة تشرع بإجراءات الصيانة لغرف عمليات مستشفى العيون لاستئناف العمل

تفريغات 2005: ننتظر وقف التمييز الجغرافي ضدنا ولم نُبلّغ بنسبة الصرف

تفريغات 2005: ننتظر وقف التمييز الجغرافي ضدنا ولم نُبلّغ بنسبة الصرف

شاهد: بينها خطيرة.. إصابة 12 مواطناً بجروح جراء حادث سير بنابلس

شاهد: بينها خطيرة.. إصابة 12 مواطناً بجروح جراء حادث سير بنابلس

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

بحجة الأعياد العبرية.. المستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى

بحجة الأعياد العبرية.. المستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعزل الأسيرة المضربة عن الطعام هبة اللبدي بظروف قاسية بالجلمة

الاحتلال يعزل الأسيرة المضربة عن الطعام هبة اللبدي بظروف قاسية بالجلمة

مجمع ناصر الطبي: وحدة تنظير المفاصل تُجري عملياتها بالمنظار الجراحى

مجمع ناصر الطبي: وحدة تنظير المفاصل تُجري عملياتها بالمنظار الجراحى

الصحة تشرع بإجراءات الصيانة لغرف عمليات مستشفى العيون لاستئناف العمل

الصحة تشرع بإجراءات الصيانة لغرف عمليات مستشفى العيون لاستئناف العمل

حنا: استفحال مظاهر العنف وانتشار جرائم القتل بالداخل الفلسطيني مقلق للغاية 

حنا: استفحال مظاهر العنف وانتشار جرائم القتل بالداخل الفلسطيني مقلق للغاية 

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

بحجة الأعياد العبرية.. المستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى

بحجة الأعياد العبرية.. المستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى

أبو مويس يُناقش مع وحدة مشاريع البنك الدولي رفع جودة البرامج التعليمية

أبو مويس يُناقش مع وحدة مشاريع البنك الدولي رفع جودة البرامج التعليمية

&#34;لجنة القدس والأقصى&#34; تدعو للنفير العام وشد الرحال للأقصى

"لجنة القدس والأقصى" تدعو للنفير العام وشد الرحال للأقصى

منوعات

ما سر حفل الزفاف الذي جمع باسم ياخور وصفاء سلطان؟

ما سر حفل الزفاف الذي جمع باسم ياخور وصفاء سلطان؟

أحمد السقا يوضح حقيقة إنفصاله عن زوجته

أحمد السقا يوضح حقيقة إنفصاله عن زوجته

شاهد: نجمة سورية تحتفل بذكرى زواجها الـ26 من هذا النجم

شاهد: نجمة سورية تحتفل بذكرى زواجها الـ26 من هذا النجم

شاهد: محمد رمضان يرد على منتقديه بكلمات غريبة.. ولهذا لم يكمل حفل المنصة؟

شاهد: محمد رمضان يرد على منتقديه بكلمات غريبة.. ولهذا لم يكمل حفل المنصة؟

ممثلة شهيرة تصدم الجميع بإظهار حملها بالملابس الضيقة... والمتابعون &#34;مقرفة&#34;

ممثلة شهيرة تصدم الجميع بإظهار حملها بالملابس الضيقة... والمتابعون "مقرفة"

شاهد: فنانة خليجية تحرج طبيباً رفض إجراء عملية تجميل لأنفها.. ماذا فعلت؟

شاهد: فنانة خليجية تحرج طبيباً رفض إجراء عملية تجميل لأنفها.. ماذا فعلت؟

نانسي عجرم تتلقى أغرب هدية.. وهكذا قضت عطلتها مع ابنتيها

نانسي عجرم تتلقى أغرب هدية.. وهكذا قضت عطلتها مع ابنتيها

شاهد: نسرين طافش تخرج عن صمتها وترد على اتهامات زملائها القاسية

شاهد: نسرين طافش تخرج عن صمتها وترد على اتهامات زملائها القاسية

سارة نخلة تتعرض للانتقادات بسبب فستانها المكشوف.. شخص يهاجمها وهي تردّ عليه

سارة نخلة تتعرض للانتقادات بسبب فستانها المكشوف.. شخص يهاجمها وهي تردّ عليه

عربي

الحوثيون يعتزمون إطلاق سراح 350 أسيراً بإشراف الأمم المتحدة

الحوثيون يعتزمون إطلاق سراح 350 أسيراً بإشراف الأمم المتحدة

شاهد:صورة تشرح قواعد اللبس المخالف للرجال والنساء في الأماكن العامة لزوار المملكة

شاهد:صورة تشرح قواعد اللبس المخالف للرجال والنساء في الأماكن العامة لزوار المملكة

قايد صالح: المؤسسة العسكرية لا تُزكي أي مرشح للرئاسة الجزائرية

قايد صالح: المؤسسة العسكرية لا تُزكي أي مرشح للرئاسة الجزائرية

بن سلمان: الحرب مع إيران كارثية وستُدمر الاقتصاد العالمي

بن سلمان: الحرب مع إيران كارثية وستُدمر الاقتصاد العالمي