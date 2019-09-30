شاهد: بينها خطيرة.. إصابة 12 مواطناً بجروح جراء حادث سير بنابلس















رام الله - دنيا الوطنأصيب 12 مواطناً، اليوم الاثنين بجروح، جراء حادث سير وقع في ميدان الشهداء وسط نابلس.وقالت جمعية الهلال الأحمر: إن 12 اصابة وصلت إلى مستشفيات المدينة، جراء حادث السير، وصفت إحداها بالخطيرة، وباقي الإصابات بالمتوسطة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأوضح الوكالة، أن حادث السير وقع بسبب فقدان سائق السيطرة على مركبته، وانحرافها إلى الرصيف واصطدامها بمدخل محليين تجاريين وسط المدينة.