الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء



وقالت الوزارة في بيان: إن السفر للمتبقي من الحافلة 16، بالإضافة إلى الحافلة 17، و18 من كشف (9/18).



وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مشيرة إلى التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.



ودعت لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء.