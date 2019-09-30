جامعة فلسطين ومالية غزة تُجددان اتفاق خصم الرسوم الدراسية من مستحقات الموظفين

خاص دنيا الوطن

أكدت جامعة فلسطين في قطاع غزة، أنها جددت الاتفاق المبرم مع وزارة المالية بغزة، حول خصم الرسوم الجامعية لطلبة الموظفين أو أحد ذويهم من المستحقات المالية لهم.





وقال عميد شؤون الطلبة بالجامعة، نهاد بدرية: إن الجامعة جددت اتفاقها مع وزارة المالية بغزة، مشيراً إلى أنه سيتم خصم الرسوم الدراسية على الموظف أو أحد أقربائه من الدرجة الأولى من المستحقات المالية له.





وأضاف بدرية، لـ "دنيا الوطن": "يمكن للطلاب تقديم الطلب لدى إدارة شؤون الطلاب خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بحيث تصل الحوالة المالية والموافقات خلال شهر آذار/ مارس من العام المقبل".





وأشار بدرية، إلى أن الاتفاقية، تجدد بشكل دوري بين إدارة الجامعة والوزارة، مبيناً أن هذه الاتفاقية للعام الدراسي الجديد.