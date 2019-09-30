بحجة الأعياد العبرية.. المستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

بدأ مستوطنون، صباح اليوم الاثنين، تنفيذ اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة احتفالاً برأس السنة العبرية.



وأظهرت صور ومقاطع فيديو المستوطنين المقتحمين، وهم يرتدون أزياء توراتية خاصة بعيد رأس السنة العبرية.



وأطلقت جماعات الهيكل، دعوات لاقتحام المسجد الأقصى المبارك احتفالاً برأس السنة العبرية المزعومة.



وكانت الأوقاف الإسلامية، وجهات شبابية قد دعت لضرورة التواجد والرباط في المسجد الأقصى، تصدياً لاقتحامات المستوطنين، وخشية من فرض وقائع جديدة تهدف لتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً.