الإحصاء الفلسطيني يعلن التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية للربع الثاني 2019

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رام الله - دنيا الوطن

أشارت التقديرات الأولية بالأسعار الثابتة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين، بنسبة 2% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة مع الربع الأول 2019 بالأسعار الثابتة، (تراجعت معظم الانشطة الاقتصادية وكان التراجع الأهم في أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات والدراجات النارية، النقل والتخزين، المعلومات والاتصالات، الادارة العامة والدفاع).



في المقابل ظهر ارتفاعاً في الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 2.5% بالمقارنة مع الربع المناظر 2018 والتي تستثني أثر الموسمية، علماً أن سنة الأساس 2015. حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام 2019 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية* 2,754 مليون دولار أمريكي، وفي قطاع غزة 681 مليون دولار أمريكي.



انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي



بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين* بالأسعار الثابتة 736 دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2019 مسجلاً انخفاضاً بنسبة 2.6% بالمقارنة مع الربع الأول 2019، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية* بالأسعار الثابتة 1,025 دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 2.2% مقارنة مع الربع الأول 2019، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 343 دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2019، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 4.2% مقارنة مع الربع الأول 2019.