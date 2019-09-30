شؤون فلسطينية

أبو مويس يُناقش مع وحدة مشاريع البنك الدولي رفع جودة البرامج التعليمية

أبو مويس يُناقش مع وحدة مشاريع البنك الدولي رفع جودة البرامج التعليمية
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التلعيم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس،
اليوم، سبل رفع جودة برامج التعليم العالي، وذلك خلال لقائه وفداً من إدارة صندوق تطوير الجودة (QIF) الممول من البنك الدولي.

وأشاد أبو مويس، في تصريح وصل "دنيا الوطن" بالنتائج الملموسة للمشاريع التي أنجزها (QIF) بدعم من البنك الدولي، والتي كان لها آثار إيجابية على تطور قطاع التعليم العالي في فلسطين.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة استمرار عمل (QIF) والعمل على مأسسته لخدمة قطاع التعليم والبحث العلمي في فلسطين، مطالباً بالتركيز والأخذ بعين الاعتبار تطوير ودعم التعليم التقني والمهني في فلسطين، بأي مشاريع مستقبلية للصندوق.

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