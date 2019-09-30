الاحتلال يهدم حظيرة ماشية شمال الضفة الغربية للمرة الثانية





من جانبه، قال السيد نور شحادة من حركة مقاتلون من أجل السلام: "هذا دليل آخر على ظلم الاحتلال واعتداءاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، نحن مستمرون في مقاومة هذا الاحتلال ودعم المزارعين ضد سياسة الهدم والتهجير".



وأضاف: لقد لوحظ ازدياد كبير في اعتداءات الاحتلال على المزارعي الفلسطينيين في شتى مناطق الضفة الغربية، خصوصاً حالات هدم البيوت الزراعية وحظائر المواشي.









رام الله - دنيا الوطنقامت جرافات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بهدم حظيرة لتربية المواشي في قرية دير بلوط بمحافظة طولكرم شمال الضفة الغربية للمرة الثانية منذ شهر حزيران/ يونيو.وتعود ملكية الحضيرة للمزارع تيسير رشدي جبارة عبد لله، حيث بناها على أرضه؛ ليتمكن من توفير دخل لعائلته، وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم الاحتلال بهدم الحظيرة، وفي بداية حزيران/ يونيو، قام الاحتلال بهدم الحظيرة بدعوى عدم وجود ترخيص، ويضيف تيسير: توجهت لعدد من المؤسسات، حيث قامت حركة مقاتلون من أجل السلام بإعادة بناء الحظيرة في منتصف شهر تموز/ يوليو من هذا العام."