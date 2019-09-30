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دولي

إيران تكشف تفاصيل رسالة سعودية إلى روحاني عبر قادة دول

إيران تكشف تفاصيل رسالة سعودية إلى روحاني عبر قادة دول
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي: إن الرئيس الإيراني تسلم رسالة من السعودية عبر قادة بعض الدول، مؤكداً استعداد طهران للحوار، إذا غيرت السعودية سلوكها وأوقفت حرب اليمن.

وأوضح ربيعي، وفق (روسيا اليوم)، أن رسائل وصلت إيران من السعودية، إحداها يمكن أن تكون إنهاء الحرب في اليمن، متابعاً: "إذا كانت السعودية تريد تغيير سلوكها بشكل حقيقي فنحن نرحب بذلك".

وشدد ربیعي، على أن الحل في اليمن هو وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن طهران مستعدة للمساهمة المعنوية لتحقيق ذلك.

وفي سياق آخر، لفت ربيعي إلى أن مسؤولية عدم عقد أي حوار في نيويورك، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقع على عاتق الولايات المتحدة بالكامل، مشيراً إلى أن روحاني كان مستعداً لعقد لقاء على مستوى القادة لمجموعة 5+1، لكن ترامب لم يمتلك الإرادة لذلك عبر إبقائه على العقوبات ضد طهران.

وأضاف: "كنا قريبين من التوصل إلى حل في نيويورك؛ لكن إدارة ترامب حالت دون ذلك، مشدداً على أن إيران لن تتفاوض تحت الضغوط الأمريكية أو ضغوط أي دولة أخرى".

واعتبر ربيعي، أن واشنطن تتوق للحوار مع طهران لكن عليها بناء الثقة أولاً، مشيراً إلى أن سلوك الولايات المتحدة لا يؤشر إلى نيتها لبناء الثقة المنهارة منذ انسحابها من الاتفاق النووي.

وطالب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتقديم أدلة تثبت مزاعمها بشأن اتهام طهران بهجوم (أرامكو).

وأكد ربيعي أن إيران مستعدة انطلاقا من اليوم، لبدء مفاوضات حول مبادرة السلام في مضيق هرمز، معتبراً أنه لا يمكن لأي دولة التغاضي عن هذه المبادرة.

وكانت الخارجية الإيرانية، أعلنت اليوم، أنها ستقدم تفاصيل خطة السلام في مضيق هرمز بشكل مكتوب إلى جميع دول الخليج، وإلى العراق.

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