شؤون فلسطينية

ما تطورات حالة الطقس في فصل الخريف وقبل نوفمبر؟

ما تطورات حالة الطقس في فصل الخريف وقبل نوفمبر؟
فصل الخريف - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشف يوسف أبو أسعد، مدير دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، التوقعات لحالة الطقس خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقال في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": "نحن بدأنا في فصل الخريف منذ أسبوع، وتحديداً في 23 أيلول/ سبتمبر، وفصل الخريف يمتاز بتقلبات جوية.

وأضاف: تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في بعض الأحيان، وخاصة في منتصف الخريف،  وقبل بداية فصل الشتاء، قبل أول تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث تبدأ التقلبات الجوية في الازدياد وحالة عدم الاستقرار تزداد، وهناك منخفضات جوية أيضاً تتأثر بها البلاد. 

وتابع مدير دائرة الأرصاد الجوية: يساهم فصل الخريف بما نسبته من 10 إلى 15 % من الأمطار السنوية.

وأضاف: حسب التوقعات ستكون درجة الحرارة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر وتحديداً في الأسبوعين الأول والثاني، حول معدلاتها السنوية. 

وأردف أبو أسعد: في الأسبوع الثالث، ترتفع درجات الحرارة عن معدلاتها، وفي الأسبوع الرابع تعود إلى الانفخاض، وهذا يؤدي إلى احتمالية سقوط أمطار في نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر وستبدأ حالة عدم الاستقرار.

وقال مدير دائرة الأرصاد الجوية: الشهر المقبل، في الأسبوع الثالث ترتفع قليلاً عن المعدلات، ولا تصل لمرحلة موجات الحر، وموجة الحر تحدث إذا ارتفعت الحرارة عن معدلها أكثر من خمس درجات ولمدة ثلاثة أيام، ولا نتوقع أن تكون موجات حر في الشهر المقبل، ولكن يمتاز شهر الخريف بارتفاع نسبة الرطوبة في طبقات الجو، لذلك يشعر الإنسان بارتفاع درجة الحرارة.

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