حماس توجه رسالة لقطر بشأن استضافة وفد رياضي إسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن

عبرت حركة حماس، عن أسفها لاستضافة قطر لوفد رياضي إسرائيلي ورفع علم الاحتلال في الدوحة، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في ظل كل ما يقوم به الاحتلال من جرائم وانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني.





وأوضحت الحركة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين، أن ذلك يأتي بالتزامن مع اعتداءات الاحتلال على الأرض والمقدسات وحصار الخانق لقطاع غزة.





وأضاف البيان: "نعتبر هذه الاستضافة إحدى أشكال التطبيع الذي سيستغله الاحتلال الإسرائيلي لتبييض صورته أمام العالم، وسيشجعه على مزيد من الاضطهاد والظلم لشعبنا الفلسطيني".

