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شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسير المريض كمال أبو وعر

هيئة الأسرى تحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسير المريض كمال أبو وعر
الأأسير المريض كمال ابو وعر
رام الله - دنيا الوطن
حذَّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، من مواصلة سياسة الإهمال الطبي بحق الأسير المريض كمال أبو عر 46 عامًا من مدينة قباطية قضاء جنين، والقابع حاليًا في سجن (جلبوع) الإسرائيلي.

وقالت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" إن "الأسير أبو وعر المعتقل منذ العام 2003، يعاني من مرض السرطان في الحلق، ومن تكسر في صفائح الدم، وحالته الصحية تتدهور بشكل ملحوظ، دون ان تقدم له إدارة سجون الاحتلال أية أدوية أو جرعات علاجية متخصصة لمرضه، حيث أن المماطلة في إعطائه الجرعات أو العلاجات اللازمة قد يؤدي الى فقدانه صوته في الوقت القريب.

جدير بالذكر، أن الأسير أبو وعر محكوم بالسجن 6 مؤبدات و50 عامًا.

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