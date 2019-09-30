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فتح قلقيلية تعقد مؤتمر منطقتي الشهيدين ياسين وسليم وتنتخب لجنتين جديدتين

فتح قلقيلية تعقد مؤتمر منطقتي الشهيدين ياسين وسليم وتنتخب لجنتين جديدتين
رام الله - دنيا الوطن
عقدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني، (فتح)، مؤتمر منطقتي الشهيدين ياسين ياسين وحسام سليم، بحضور اللواء جهاد مسيمي مشرف ملف الانتخابات والبناء التنظيمي، وأمين سر حركة فتح، إقليم قلقيلية، محمود ولويل، واللواء رافع رواجبة، محافظ قلقيلية، ومحمد عدنان مسؤول ملف الانتخابات الداخلية في حركة فتح- إقليم قلقيلية، والعميد غازي بشارات قائد منطقة قلقيلية، وأعضاء لجنة إقليم قلقيلية وأمناء سر المناطق التنظيمية، ومدراء الأجهزة الأمنية ومدراء المؤسسات الحكومية، والكادر التنظيمي في المنطقتين، ولجنة المرأة.

وبحسب ما وصل "دنيا الوطن" وباكتمال الحضور بالنصاب القانوني للمنطقتين وتقديم اللجنتين باستقالتيهما ثم إعلان البدء عن ترشح اعضاء لجنة المنطقتين التنظيميتين بعد انتخاب رئيس المؤتمر ونائبه ومقرر المؤتمر بالإجماع حيث تم التوافق بالإجماع على رئاسة المؤتمر نمر عدوان ونائبه صالح شلويت والمقرر عيسى أبو لبدة، وتم قراءة التقريرين الاداري والمالي والموافقة عليه بالأجماع وتم انتخاب لجنتي المنطقتين بالإجماع والتوافق والتزكية وبمباركة جميع اعضاء المؤتمر، وقد تم تنظيم فعاليات المؤتمر في مقر حركة فتح في مدينة قلقيلية، وبعرافة نذير شلويت، وقد فاز محمد بسام ولويل بامانة سر منطقة الشهيد ياسين ياسين، وعضوية كل من عبد الرحيم جبر، مهدي ملوح، محمود ياسين، انس فراج، ضرغام خدرج، طرق خطيب، أسماء ولويل، ليلى شلويت.

حيث فاز محمود عيسى أبو لبدة، بأمانة سر منطقة الشهيد حسام سليم، وعضوية كل من يوسف شتيوي، وسيم أبو علي، ثائر شواهنة، باسل حامد، عفان زيد، عصام عرباس، سميرة ياسين، حمدة أبو لبدة.


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