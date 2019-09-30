مباشر | جنازة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

دولي

شاهد: 30 زعيماً دولياً يودعون "جاك شيراك"

شاهد: 30 زعيماً دولياً يودعون "جاك شيراك"
جاك شيراك
رام الله - دنيا الوطن
تجمع نحو 30 زعيماً أجنبياً في العاصمة الفرنسية باريس، الاثنين، لحضور جنازة الرئيس الراحل جاك شيراك، الذي توفي الأسبوع الماضي عن عمر 86 عاماً.

ويثني فرنسيون كثيرون على شيراك بوصفه زعيماً رسخ دور فرنسا على الساحة العالمية ولمعارضته غزو العراق عام 2003، ولم تتلطخ صورته كثيراً بإدانته عقب خروجه من السلطة بسوء استخدام المال العام، وفق (روسيا اليوم).

وتقام جنازة عسكرية لشيراك عند فندق أوتيل ديزينفاليد بوسط باريس، حيث يوجد جثمانه لإلقاء نظرة الوداع عليه قبل أن ينقل في موكب إلى كنيسة سان سولبيس.

وهناك ينضم رؤساء الدول والحكومات الزائرون إلى شخصيات فرنسية بارزة لحضور مراسم الجنازة، ويستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الزعماء لاحقاً للغداء في قصر الإليزيه.

وقال قصر الإليزيه: إن بين الزعماء الذين سيحضرون المراسم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

وسيدفن شيراك في مقبرة مونبارناس في باريس بجوار ابنته لورانس التي توفيت عام 2016.

 

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