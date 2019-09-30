تيسير خالد: صفقة القرن بين الإعلان والتأجيل.. إسرائيل هي الرابح الوحيد

تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

علق تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي، على تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل بشأن موعد الاعلان عن صفقة القرن فكتب يقول:



ليست هي المرة الاولى ولن تكون الأخيرة، التي تعلن فيها الادارة الأميركية أنها قررت تأجيل الاعلان عن صفقة القرن اللعينة . مؤخراً أكد السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان أن الصفقة سيتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري 2019.



وأضاف أن بنيامين نتنياهو، كان قد قال قبل الانتخابات الأخيرة إنه سيتم نشر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غضون أيام، ولأن نتيجة الانتخابات الأخيرة للكنسيت الاسرائيلي عقدت المشهد السياسي في اسرائيل فقد تم التأجيل من جديد.



وختم خالد مدونته قائلاً: الاعلان المتكرر والتأجيل المتكرر، يعني أحد أمرين: إما أن الادارة الاميركية تكذب وتبيع العالم أوهاماً أو وقتاً يمكن إسرائيل من مواصلة مشروعها الاستيطاني الاستعماري والتهويدي، أو أن الصفقة مشروع مشترك ومصممة على قياس الأطماع الإسرائيلية فقط، وفي الحالتين تبدو إسرائيل هي الرابح الوحيد.