الجبهة الشعبية تُوجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي بشأن الاعتقالات والأسرى

رام الله - دنيا الوطن

وجهت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي، بشأن استهداف الأسرى الفلسطينيين، واعتقال كوادرها في الضفة الغربية.





وقالت الجبهة في وقفة تضامنية مع الأسرى بغزة، الاثنين: "على العدو الإسرائيلي ألا يختبر صبر وقدرة المقاومة على الوصول إلى أي هدف، داعيةً جماهير شعبنا بكافة قطاعاته إلى تلبية دعوة الشباب الثائر للنزول للشارع، والاشتباك مع العدو.





وأضافت الجبهة: "يأتي ذلك للتأكيد أننا لن نترك أسرانا عرضة للاستهداف الإسرائيلي، كما يجب أن يتحمل المجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية، والمجتمع المدني، والصليب الأحمر، مسؤوليتها عن حياة الأسرى والاطمئنان على أوضاعهم، وإن صمت هذه المؤسسات لما يتعرض له الأسرى، هو بمثابة مشاركة وتواطؤ مع الجريمة".







وتابعت: "عملية بوبين البطولية أثبتت قدرة الجبهة ورفاقها المقاتلين على تحقيق ضربات نوعية في عمق الكيان، الضغط على رفاقنا بالتعذيب والتهديد لم ولن يحصد منه الاحتلال سوى الفشل الذريع في كسر إرادتنا".





وأكملت الشعبية: "استهداف الاحتلال للقائد سامر عربيد بالتعذيب والاعتداء الجسدي للتغطية على فشله الأمني والعسكري، وأبطال وفرسان الرد النوعي، أثبتوا أن النهج والمد الثوري الذي أتقنته الجبهة متواصل ومتجدد، وقادر على مفاجأة العدو دائماً".





وتابعت: "نُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة رفيقنا القائد سامر عربيد، ونحذر في حال تعرضه لأي مكروه فإن ردنا في الجبهة سيكون موجعاً، وبفعل يلائم ما تعرض له الأسير".







وأكمل: "الاعتقالات الواسعة والاستهدافات والملاحقة لقيادات وكوادر الجبهة في الضفة لن تنال من عزيمتنا وإرادتنا، فهذا طريق اخترناه وماضون فيه مهما كانت التضحيات والاستهداف، ومهما كان حجم المؤامرة والتواطؤ على المقاومين وسلاحهم".