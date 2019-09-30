شطب 500 شركة غير عاملة من سجلات وزارة الاقتصاد الوطني



وبين مراقب الشركات، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن الشركات التي تم شطبها هي شركات غير عاملة منذ أكثر من عشر سنوات ولا يوجد لها عناوين أو مقرات ولم تقم بمراجعة وزارة الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه سبق وأن تم إنذارها من أجل تصويب أوضاعها ولم تلتزم بذلك.



ومن الجدير ذكره، أن وزير الاقتصاد الوطني، شطب في الأول من الشهر الجاري ثلاثة آلاف شركة مساهمة؛ ليصبح مجموع الشركات التي تم شطبها من سجل الشركات ثلاثة آلاف وخمسمائة شركة مساهمة وعادية.



رام الله - دنيا الوطنأعلن مراقب الشركات طارق المصري، اليوم الاثنين، عن شطب (500) شركة عادية من سجلات الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني سنداً لأحكام المادة (32) من قانون الشركات الساري المفعول، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الاقتصاد خالد العسيلي، بشاًن تنظيم قطاع الشركات في فلسطين.