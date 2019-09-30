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شؤون فلسطينية

اشتية: المالية ستُصدر غداً بياناً حول رواتب الموظفين المستحقة لهذا الشهر

اشتية: المالية ستُصدر غداً بياناً حول رواتب الموظفين المستحقة لهذا الشهر
محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: إن وزارة المالية، ستُصدر غداً بياناً حول رواتب الموظفين المستحقة لهذا الشهر.

وأوضح اشتية، في كلمة له، بمستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، أن إسرائيل لا تزال تقتطع من أموال الضرائب الفلسطينية، متابعاً: "طالبنا دول العالم بالتدخل لوقف هذه الإجراءات غير القانونية، وطالبنا التدقيق بالخصومات التي تقوم بها إسرائيل".

وأشار اشتية، إلى أن الرئيس محمود عباس، سيطلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، التوجه لقطاع غزة للبدء بعملية التشاور حول عملية الانتخابات وإنجازها.

وأضاف: "إذا كانت اتفاقات المصالحة لم يتم تنفيذها فنحن بحاجة كبرى للاحتكام للشعب الفلسطيني، ويبقى دائماً هو الحكم في أي خلاف بين الفصائل".

وتابع: "سنكون جاهزين لتنفيذ قرار الرئيس عباس حال صدور مرسوم بالانتخابات العامة، ونحن بظرف أشد ما نكون فيه بحاجة للوحدة الوطنية في المرحلة التي تعيش بها قضيتنا الفلسطينية، خاصة وأن هناك من يريد إعادة القضية لسنوات، ولما قبل أوسلو".

ولفت اشتية، إلى أنه وبتكليف من الرئيس عباس، سيتوجه وفد وزاري إلى العاصمة المصرية (القاهرة) للاجتماع بنظرائهم المصريين.

وتابع اشتية: "أشكر السعودية والكويت والجزائر وقطر على دعمهم لنا، والشكر موصول للصناديق العربية على تخصيص مبلغ 50 مليون دولار للبنى التحتية في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية".

وقال: "جميع الدول المانحة، أكدت على تمديد ولاية (أونروا) وهناك من يريد انتهاء عملية التحقيق داخل المنظمة الدولية، كي تمارس الوكالة عملها".

واستنكر اشتية، الاعتداءات المستمرة بحق القدس والاستيطان والاعتداءات اليومية بالضفة الغربية، والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين.

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