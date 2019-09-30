شؤون فلسطينية

باليوم العالمي للمسن.. مجدلاني: نعمل على تحسين الخدمات والبرامج المقدمة لحمايتهم ورعايتهم

باليوم العالمي للمسن.. مجدلاني: نعمل على تحسين الخدمات والبرامج المقدمة لحمايتهم ورعايتهم
وزير التنمية الاجتنماعية الدكتور أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، أنها تعمل جاهدة بكافة إمكانياتها وطاقاتها على تقديم أفضل الخدمات لكبار السن، إذ تحيي اليوم العالمي لكبار السن لهذا العام الذي يصادف في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، الذين يشكلون ما نسبته من المجتمع الفلسطيني (5%) من مجمل عدد السكان.

وقال وزير التنمية الاجتنماعية، الدكتور أحمد مجدلاني، في تصرح وصل "دنيا الوطن": انطلاقاً من التفويض القانوني للوزارة في مجال الحماية الاجتماعية وحماية كبار السن، نعمل على تحسين الخدمات والبرامج المقدمة لهم، وتنمية قدراتهم وحمايتهم ورعايتهم ورفع كفاءة المؤسسات والمراكز الخاصة بهم، والمساهمة في رفع مستوى وعي الأسرة والمجتمع بأدوارهم ومسؤولياتهم ، ورعايتهم وحمايتهم من كافة أشكال التمييز والإساءة، وضمان الحقوق لهم بِما فيها الاستقلالية والمشاركة، والحياة من خلال خدمات اجتماعية نوعية بالتركيز على الخدمات التنموية المتكاملة.

ولفت د. مجدلاني أن الوزارة، ونظراً لزيادة أعداد كبار السن وتنامي احتياجاتهم وسوء أوضاعهم، قامت وبالتعاون مع المؤسسة الدولية لرعاية كبار السن help age international بعمل دراسة وطنية مسحية لواقع كبار السن في فلسطين، ومراجعة وتطوير الخطة الإستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن للأعوام  (2016_2020)، وهذه الخطة تتضمن رزمة من الحقوق لكبار السن من خلال البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية سواء كانت مساعدة مالية، عينية، تأمين، تأهيل، رعاية، كما تعمل على متابعة المصادقة على مسودة قانون حقوق كبار السن ورعايتهم وتمكينهم، وعلى مأسسة اللجنة الوطنية لرعاية كبار السن.

وأوضح أن دور الوزارة يتمثل في توفير طاقم متخصّص للعمل معهم  في المديريات المنتشرة في كافة محافظات الوطن ويبلغ عددهم 12 مرشداً ومرشدة يعملون بالشراكة مع المؤسسات الشريكة ذات العلاقة ، ومن أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة لهم في المحافظات من خلال البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية المساعدات النقدية (ctp) ويستفيد منها 7112 من كبار السن الذكور في المحافظات الشمالية، أما كبيرات السن فعدد المستفيدات هو 15790، وبالنسبة للمحافظات الجنوبية يستفيد من المساعدات النقدية 13995 من كبار السن أما عدد المستفيدات من كبيرات السن فهو 20277، أما بخصوص التأمين الطبي يستفيد منه 9942 من كبار السن في المحافظات الشمالية و20281 من كبيرات السن في المحافظات الشمالية، الخدمات الإيوائية ويستفيد منها 300 من كبار وكبيرات السن في المحافظات الشمالية في مركز بيت الأجداد، ومؤسسات شراء الخدمة والمؤسسات الأخرى).

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تدريب وتنمية قدرات العاملين مع كبار السن، وعلى تفعيل الشراكة مع المؤسسات العاملة في مجال رعاية كبار السن، وتقديم الدعم للمؤسسات والإشراف على نشاطاتها  لتوفير خدمات أفضل، كما أنها توفر شراء الخدمة الإيوائية ، النهارية من المؤسسات العاملة في مجال رعاية كبار السن حيث أنها وقعت اتفاقيات شراء خدمة ايوائية ونهارية من جمعية بيت المسنين في جنين، جمعية بيت الأجداد لرعاية المسنين في دير الغصون، طولكرم ، جمعية الهلال الأحمر، نابلس، جمعية الوفاء في سلفيت، النادي النهاري التابع للجمعية المسيحية المسكونية في بيرزيت، ويستفيد من شراء الخدمة 100 من كبيرات وكبار السن.

واختتم مجدلاني أن ما تمليه علينا قيمنا الدينية والأخلاقية والحقوق الإنسانية تحض على الوفاء لكبار السن، وهم ما ينبغي استثماره وتعزيزه عبر تطوير القوانين والبرامج والأنظمة والمؤسسات المسؤولة عن خدمة كبار السن ورعايتهم.


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