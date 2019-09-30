شؤون فلسطينية

الاحتلال يُصدر (101) أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى خلال أيلول

الاحتلال يُصدر (101) أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى خلال أيلول
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت (101) أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق عدد من الأسرى لمدد تتراوح ما بين ( شهرين إلى ستة أشهر) قابلة للتجديد عدة مرات، وذلك خلال شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.

وبينت الهيئة أن المعتقلين الصادر بحقهم الأوامر الإدارية، وفق ما وصل "دنيا الوطن" هم كل من:

1. رامي عزات سطوف/ رام الله/ 4 شهور تمديد. 

2. احمد محمد مسالمه/ الخليل/ 4 شهور تمديد. 

3. قاسم ايمن جبر/ قلقيليه/ 3 شهور تمديد. 

4. محمد سالم السلايمه/ الخليل/ 3 شهور تمديد. 

5. حسام حسني ناصر الدين/ الخليل/ 4 شهور تمديد. 

6. مؤمن موسى اطرش/ الخليل/ 4 شهور تمديد. 

7. جمال ناصر احبيس/ رام الله / 6 شهور تمديد.  

8. عيسى ابو عاهور/ بيت لحم/ 6 شهور تمديد. 

9. منتصر عيسى شديد/ الخليل/ 6 شهور تمديد. 

10. جمال عبد المعطي زيد/ رام الله/ 4 شهور تمديد. 

11. اياد جمعه الطويل/ رام الله/ 4 شهور تمديد. 

12. عوني حمدي رجبي/ الخليل/ 6 شهور تمديد. 

13. يحيى بدر ابو عليا/ رام الله/ 6 شهور تمديد. 

14. عبد الكريم انور منى/ نابلس/ 3 شهور تمديد. 

15. منتصر مصطفى احمد/ نابلس/ 3 شهور تمديد. 

16. احمد عبد الكريم محمد/ رام الله/ 3 شهور تمديد. 

17. مالك بسام الطيطي/ الخليل/ 4 شهور تمديد. 

18. محمد عزام عصافره/ الخليل/ 4 شهور تمديد. 

19. محمد محمود قعد/ رام الله/ 4 شهور تمديد. 

20. حمدي معروف الاطرش/ بيت لحم/ شهرين تمديد. 

21. سيف سامر الادريسي/ طولكرم/ 6 شهور تمديد. 

22. احمد سلمان عرجان/ رام الله/ 4 شهور تمديد. 

23. سعيد عطيه ابو اسنينه/ الخليل/ 6 شهور تمديد. 

24. عبد الله محمد برغوثي/ رام الله/ 4 شهور تمديد. 

25. خالد صالح ابو زينه/ جنين/ 4 شهور تمديد. 

26. طارق ناظم العيس/ رام الله/ 6 شهور تمديد. 

27. ايمن امين ناصر/ رام الله/ 4 شهور تمديد. 

28. اويس محمد عوري/ رام الله/ 4 شهور تمديد. 

29. عبد الهادي فؤاد ابو خلف/ الخليل/ 3 شهور تمديد. 

30. علي يوسف جبرين/ بيت لحم/ 6 شهور تمديد. 

31. شادي عيسى معالي/ بيت لحم/ 6 شهور تمديد. 

32. اسلام محمد ابو ريا/ الخليل/ 3 شهور تمديد. 

33. عوني مازن شخشير/ نابلس/ 4 شهور تمديد. 

34. محمد بلال داوود/ قلقيليه/ 4 شهور تمديد. 

35. عمرو علي الحيح/ الخليل/ 4 شهور تمديد. 

36. اسلام صالح موسى/ رام الله/ 6 شهور تمديد. 

37. محمد سعيد مطريه/ رام الله/ 4 شهور تمديد. 

38. زكي عبد الفتاح داوود/ قلقيليه/ 3 شهور تمديد. 

39. نادر مصطفى صوافطه/ طوباس/ 4 شهور تمديد. 

40. محمد محمود محمد/ الخليل/ 4 شهور تمديد. 

41. عبد الكريم توفيق حسين/ رام الله/ 3 شهور تمديد. 

42. طارق ناجح شرقاوي/ جنين/ 4 شهور تمديد. 

43. طاهر ناجح شرقاوي/ جنين/ 4 شهور تمديد. 

44. مهدي ناجح شرقاوي/ جنين/ 4 شهور  تمديد. 

45. احمد صالح نوري/ نابلس/ 3 شهور.  

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