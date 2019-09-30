الاحتلال يُصدر (101) أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى خلال أيلول

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت (101) أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق عدد من الأسرى لمدد تتراوح ما بين ( شهرين إلى ستة أشهر) قابلة للتجديد عدة مرات، وذلك خلال شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.



وبينت الهيئة أن المعتقلين الصادر بحقهم الأوامر الإدارية، وفق ما وصل "دنيا الوطن" هم كل من:



1. رامي عزات سطوف/ رام الله/ 4 شهور تمديد.



2. احمد محمد مسالمه/ الخليل/ 4 شهور تمديد.



3. قاسم ايمن جبر/ قلقيليه/ 3 شهور تمديد.



4. محمد سالم السلايمه/ الخليل/ 3 شهور تمديد.



5. حسام حسني ناصر الدين/ الخليل/ 4 شهور تمديد.



6. مؤمن موسى اطرش/ الخليل/ 4 شهور تمديد.



7. جمال ناصر احبيس/ رام الله / 6 شهور تمديد.



8. عيسى ابو عاهور/ بيت لحم/ 6 شهور تمديد.



9. منتصر عيسى شديد/ الخليل/ 6 شهور تمديد.



10. جمال عبد المعطي زيد/ رام الله/ 4 شهور تمديد.



11. اياد جمعه الطويل/ رام الله/ 4 شهور تمديد.



12. عوني حمدي رجبي/ الخليل/ 6 شهور تمديد.



13. يحيى بدر ابو عليا/ رام الله/ 6 شهور تمديد.



14. عبد الكريم انور منى/ نابلس/ 3 شهور تمديد.



15. منتصر مصطفى احمد/ نابلس/ 3 شهور تمديد.



16. احمد عبد الكريم محمد/ رام الله/ 3 شهور تمديد.



17. مالك بسام الطيطي/ الخليل/ 4 شهور تمديد.



18. محمد عزام عصافره/ الخليل/ 4 شهور تمديد.



19. محمد محمود قعد/ رام الله/ 4 شهور تمديد.



20. حمدي معروف الاطرش/ بيت لحم/ شهرين تمديد.



21. سيف سامر الادريسي/ طولكرم/ 6 شهور تمديد.



22. احمد سلمان عرجان/ رام الله/ 4 شهور تمديد.



23. سعيد عطيه ابو اسنينه/ الخليل/ 6 شهور تمديد.



24. عبد الله محمد برغوثي/ رام الله/ 4 شهور تمديد.



25. خالد صالح ابو زينه/ جنين/ 4 شهور تمديد.



26. طارق ناظم العيس/ رام الله/ 6 شهور تمديد.



27. ايمن امين ناصر/ رام الله/ 4 شهور تمديد.



28. اويس محمد عوري/ رام الله/ 4 شهور تمديد.



29. عبد الهادي فؤاد ابو خلف/ الخليل/ 3 شهور تمديد.



30. علي يوسف جبرين/ بيت لحم/ 6 شهور تمديد.



31. شادي عيسى معالي/ بيت لحم/ 6 شهور تمديد.



32. اسلام محمد ابو ريا/ الخليل/ 3 شهور تمديد.



33. عوني مازن شخشير/ نابلس/ 4 شهور تمديد.



34. محمد بلال داوود/ قلقيليه/ 4 شهور تمديد.



35. عمرو علي الحيح/ الخليل/ 4 شهور تمديد.



36. اسلام صالح موسى/ رام الله/ 6 شهور تمديد.



37. محمد سعيد مطريه/ رام الله/ 4 شهور تمديد.



38. زكي عبد الفتاح داوود/ قلقيليه/ 3 شهور تمديد.



39. نادر مصطفى صوافطه/ طوباس/ 4 شهور تمديد.



40. محمد محمود محمد/ الخليل/ 4 شهور تمديد.



41. عبد الكريم توفيق حسين/ رام الله/ 3 شهور تمديد.



42. طارق ناجح شرقاوي/ جنين/ 4 شهور تمديد.



43. طاهر ناجح شرقاوي/ جنين/ 4 شهور تمديد.



44. مهدي ناجح شرقاوي/ جنين/ 4 شهور تمديد.



45. احمد صالح نوري/ نابلس/ 3 شهور.