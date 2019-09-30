الاحتلال يُصدر (101) أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى خلال أيلول
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت (101) أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق عدد من الأسرى لمدد تتراوح ما بين ( شهرين إلى ستة أشهر) قابلة للتجديد عدة مرات، وذلك خلال شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.
وبينت الهيئة أن المعتقلين الصادر بحقهم الأوامر الإدارية، وفق ما وصل "دنيا الوطن" هم كل من:
1. رامي عزات سطوف/ رام الله/ 4 شهور تمديد.
2. احمد محمد مسالمه/ الخليل/ 4 شهور تمديد.
3. قاسم ايمن جبر/ قلقيليه/ 3 شهور تمديد.
4. محمد سالم السلايمه/ الخليل/ 3 شهور تمديد.
5. حسام حسني ناصر الدين/ الخليل/ 4 شهور تمديد.
6. مؤمن موسى اطرش/ الخليل/ 4 شهور تمديد.
7. جمال ناصر احبيس/ رام الله / 6 شهور تمديد.
8. عيسى ابو عاهور/ بيت لحم/ 6 شهور تمديد.
9. منتصر عيسى شديد/ الخليل/ 6 شهور تمديد.
10. جمال عبد المعطي زيد/ رام الله/ 4 شهور تمديد.
11. اياد جمعه الطويل/ رام الله/ 4 شهور تمديد.
12. عوني حمدي رجبي/ الخليل/ 6 شهور تمديد.
13. يحيى بدر ابو عليا/ رام الله/ 6 شهور تمديد.
14. عبد الكريم انور منى/ نابلس/ 3 شهور تمديد.
15. منتصر مصطفى احمد/ نابلس/ 3 شهور تمديد.
16. احمد عبد الكريم محمد/ رام الله/ 3 شهور تمديد.
17. مالك بسام الطيطي/ الخليل/ 4 شهور تمديد.
18. محمد عزام عصافره/ الخليل/ 4 شهور تمديد.
19. محمد محمود قعد/ رام الله/ 4 شهور تمديد.
20. حمدي معروف الاطرش/ بيت لحم/ شهرين تمديد.
21. سيف سامر الادريسي/ طولكرم/ 6 شهور تمديد.
22. احمد سلمان عرجان/ رام الله/ 4 شهور تمديد.
23. سعيد عطيه ابو اسنينه/ الخليل/ 6 شهور تمديد.
24. عبد الله محمد برغوثي/ رام الله/ 4 شهور تمديد.
25. خالد صالح ابو زينه/ جنين/ 4 شهور تمديد.
26. طارق ناظم العيس/ رام الله/ 6 شهور تمديد.
27. ايمن امين ناصر/ رام الله/ 4 شهور تمديد.
28. اويس محمد عوري/ رام الله/ 4 شهور تمديد.
29. عبد الهادي فؤاد ابو خلف/ الخليل/ 3 شهور تمديد.
30. علي يوسف جبرين/ بيت لحم/ 6 شهور تمديد.
31. شادي عيسى معالي/ بيت لحم/ 6 شهور تمديد.
32. اسلام محمد ابو ريا/ الخليل/ 3 شهور تمديد.
33. عوني مازن شخشير/ نابلس/ 4 شهور تمديد.
34. محمد بلال داوود/ قلقيليه/ 4 شهور تمديد.
35. عمرو علي الحيح/ الخليل/ 4 شهور تمديد.
36. اسلام صالح موسى/ رام الله/ 6 شهور تمديد.
37. محمد سعيد مطريه/ رام الله/ 4 شهور تمديد.
38. زكي عبد الفتاح داوود/ قلقيليه/ 3 شهور تمديد.
39. نادر مصطفى صوافطه/ طوباس/ 4 شهور تمديد.
40. محمد محمود محمد/ الخليل/ 4 شهور تمديد.
41. عبد الكريم توفيق حسين/ رام الله/ 3 شهور تمديد.
42. طارق ناجح شرقاوي/ جنين/ 4 شهور تمديد.
43. طاهر ناجح شرقاوي/ جنين/ 4 شهور تمديد.
44. مهدي ناجح شرقاوي/ جنين/ 4 شهور تمديد.
45. احمد صالح نوري/ نابلس/ 3 شهور.
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت (101) أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق عدد من الأسرى لمدد تتراوح ما بين ( شهرين إلى ستة أشهر) قابلة للتجديد عدة مرات، وذلك خلال شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.
وبينت الهيئة أن المعتقلين الصادر بحقهم الأوامر الإدارية، وفق ما وصل "دنيا الوطن" هم كل من:
1. رامي عزات سطوف/ رام الله/ 4 شهور تمديد.
2. احمد محمد مسالمه/ الخليل/ 4 شهور تمديد.
3. قاسم ايمن جبر/ قلقيليه/ 3 شهور تمديد.
4. محمد سالم السلايمه/ الخليل/ 3 شهور تمديد.
5. حسام حسني ناصر الدين/ الخليل/ 4 شهور تمديد.
6. مؤمن موسى اطرش/ الخليل/ 4 شهور تمديد.
7. جمال ناصر احبيس/ رام الله / 6 شهور تمديد.
8. عيسى ابو عاهور/ بيت لحم/ 6 شهور تمديد.
9. منتصر عيسى شديد/ الخليل/ 6 شهور تمديد.
10. جمال عبد المعطي زيد/ رام الله/ 4 شهور تمديد.
11. اياد جمعه الطويل/ رام الله/ 4 شهور تمديد.
12. عوني حمدي رجبي/ الخليل/ 6 شهور تمديد.
13. يحيى بدر ابو عليا/ رام الله/ 6 شهور تمديد.
14. عبد الكريم انور منى/ نابلس/ 3 شهور تمديد.
15. منتصر مصطفى احمد/ نابلس/ 3 شهور تمديد.
16. احمد عبد الكريم محمد/ رام الله/ 3 شهور تمديد.
17. مالك بسام الطيطي/ الخليل/ 4 شهور تمديد.
18. محمد عزام عصافره/ الخليل/ 4 شهور تمديد.
19. محمد محمود قعد/ رام الله/ 4 شهور تمديد.
20. حمدي معروف الاطرش/ بيت لحم/ شهرين تمديد.
21. سيف سامر الادريسي/ طولكرم/ 6 شهور تمديد.
22. احمد سلمان عرجان/ رام الله/ 4 شهور تمديد.
23. سعيد عطيه ابو اسنينه/ الخليل/ 6 شهور تمديد.
24. عبد الله محمد برغوثي/ رام الله/ 4 شهور تمديد.
25. خالد صالح ابو زينه/ جنين/ 4 شهور تمديد.
26. طارق ناظم العيس/ رام الله/ 6 شهور تمديد.
27. ايمن امين ناصر/ رام الله/ 4 شهور تمديد.
28. اويس محمد عوري/ رام الله/ 4 شهور تمديد.
29. عبد الهادي فؤاد ابو خلف/ الخليل/ 3 شهور تمديد.
30. علي يوسف جبرين/ بيت لحم/ 6 شهور تمديد.
31. شادي عيسى معالي/ بيت لحم/ 6 شهور تمديد.
32. اسلام محمد ابو ريا/ الخليل/ 3 شهور تمديد.
33. عوني مازن شخشير/ نابلس/ 4 شهور تمديد.
34. محمد بلال داوود/ قلقيليه/ 4 شهور تمديد.
35. عمرو علي الحيح/ الخليل/ 4 شهور تمديد.
36. اسلام صالح موسى/ رام الله/ 6 شهور تمديد.
37. محمد سعيد مطريه/ رام الله/ 4 شهور تمديد.
38. زكي عبد الفتاح داوود/ قلقيليه/ 3 شهور تمديد.
39. نادر مصطفى صوافطه/ طوباس/ 4 شهور تمديد.
40. محمد محمود محمد/ الخليل/ 4 شهور تمديد.
41. عبد الكريم توفيق حسين/ رام الله/ 3 شهور تمديد.
42. طارق ناجح شرقاوي/ جنين/ 4 شهور تمديد.
43. طاهر ناجح شرقاوي/ جنين/ 4 شهور تمديد.
44. مهدي ناجح شرقاوي/ جنين/ 4 شهور تمديد.
45. احمد صالح نوري/ نابلس/ 3 شهور.
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