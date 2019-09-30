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شاهد: السيسي يُطمئن المصريين حول "البطاقة التموينية"

شاهد: السيسي يُطمئن المصريين حول "البطاقة التموينية"
عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
طمأن الرئيس المصري عبد السيسي، المواطنين المصريين محدودى الدخل، بسبب بعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه بموقع (تويتر): "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل، فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً، ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية، وحذف بعض المواطنين منها".

وتابع الرئيس المصري: "أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماماً باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".

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