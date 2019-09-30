شاهد: السيسي يُطمئن المصريين حول "البطاقة التموينية"

وتابع الرئيس المصري: "أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماماً باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".





رام الله - دنيا الوطنطمأن الرئيس المصري عبد السيسي، المواطنين المصريين محدودى الدخل، بسبب بعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية.وقال الرئيس السيسي عبر حسابه بموقع (تويتر): "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل، فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً، ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية، وحذف بعض المواطنين منها".