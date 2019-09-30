المفتي العام يِشجب منع ذكر الله من المسجد الإبراهيمي



وأضاف: إن الأديان السماوية، تُحرم المس بالأماكن المقدسة المخصصة للعبادة وتؤكد على حرمتها، غير أن سلطات الاحتلال تتنكر لذلك، وشدد على ضرورة التوقف عن هذه الاعتداءات التي تحرم المسلمين من الوصول إلى أماكن عباداتهم، رافضاً المبررات التي تسوقها سلطات الاحتلال لاتخاذ مثل هكذا قرارات تعسفية جائرة، تخالف الشرائع والقوانين الدولية، وتناقض المواثيق التي تحمي حرية العبادة، والوصول إلى أماكنها.



من جانب آخر، دان المفتي الانتهاكات والاعتداءات المتكررة والمتصاعدة التي تمارسها سلطات الاحتلال، وقطعان مستوطنيها ضد المسجد الأقصى المبارك من خلال استباحته والاعتداء على المصلين، وحراس الأقصى المرابطين فيه، محملاً سلطات الاحتلال عواقب هذه الممارسات، التي قد تؤدي إلى انفجار المنطقة برمتها.

رام الله - دنيا الوطنشجب الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الجائر، بإغلاق المسجد الإبراهيمي لمدة يومين أمام المصلين المسلمين، بحجة الأعياد اليهودية، مبيناً سماحته أن هذا عدوان وجريمة نكراء لتسببه في حرمان المصلين المسلمين من أداء شعائرهم الدينية، ورفع الأذان، وذكر الله، وإقامة الصلاة في هذا المسجد المهم، مقابل تركه مباحاً أمام المستوطنين لأداء طقوسهم الدينية.