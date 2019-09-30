الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من الضّفة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي ثمانية مواطنين من محافظات الضّفة الغربية، منذ مساء الأمس وحتى فجر اليوم الاثنين.



وبيّن نادي الأسير الفلسطيني، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاحتلال اعتقل ستّة مواطنين من القدس، وهم: الأسير وليد عليان ووالده داود عليان، والذي أعاد الاحتلال اعتقاله بعد الإفراج عنه بساعات بعد إنهاء محكوميته البالغة خمس سنوات، بالإضافة إلى اعتقال المواطن سمير عبيد والد الشهيد محمد عبيد، وكل من: أيوب عبيد، وسيم عبيد ونايف عبيد.



فيما اعتقل الاحتلال مواطنين من محافظة بيت لحم، وهما: رغد رائد شمروخ وباسل دعامسة.



