شاهد: قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل (مُدمر الأنفاق)

رام الله - دنيا الوطن

كشفت القناة الإسرائيلية الـ 12، تفاصيل الجدار الذي تبنيه إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة، والذي يطلق عليه "مُدمر الأنفاق".





وقالت القناة، إن الجدار فوق وتحت الأرض ويعمل فيه 1400 عامل على مدار 24 ساعة، مشيرةً إلى أن معظمهم أجانب من البرازيل وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا ومولدوفا.





وأوضحت القناة، أن مئة آلة هندسية و2.3 مليون طن من الخرسانة، 140 ألف طن حديد، 3.1 مليون طن رمال استهلكت في المشروع.







وأضافت القناة: "في غضون أشهر يقولون إن الجدار على حدود قطاع غزة سيكتمل بعدما تم إنجاز حوالي 70% (43 كلم) من إجمالي المشروع 60 كلم".





