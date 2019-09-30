شؤون فلسطينية

الإحصاء: ارتفاع أسعار المنتج خلال آب المنصرم

الإحصاء: ارتفاع أسعار المنتج خلال آب المنصرم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال الجهاز المركزي للإحصاء: إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، سجل ارتفاعاً نسبته 0.91% خلال شهر آب 2019 مقارنة مع شهر تموز 2019أ، وبلغ الرقم القياسي العام 98.85 خلال شهر آب 2019 مقارنة بـ97.96 خلال شهر تموز 2019.

وأضاف الاحصاء في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعاً نسبته 0.99%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 98.83 خلال شهر آب 2019 مقارنة بـ97.86 خلال شهر تموز .

وبين أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 98.85 خلال شهر آب 2019 مقارنة بـ98.77 خلال شهر تموز 2019.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 3.01%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 9.30%، متأثرةً بارتفاع أسعار السلع ضمن زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بنسبة 10.58%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 0.77%، متأثرةً بارتفاع أسعار تربية الدواجن بنسبة 6.71%، رغم انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 1.76%، متأثرةً بانخفاض أسعار زراعة المحاصيل الدائمة بمقدار 24.67%.

وأشار الاحصاء إلى ان أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء سجلت ارتفاعاً نسبته 0.80%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج، وسجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.30%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.

بينما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 4.19%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة المنسوجات الجاهزة عدا الملابس بمقدار 0.92%، وأسعار صناعة منتجات الألبان بمقدار 0.73%، وأسعار صناعة الورق ومنتجات الورق بمقدار 0.44%، رغم ارتفاع أسعار صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 1.07%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 1.02%، وأسعار صناعة المنتجات الغذائية غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 0.47%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.46%، وأسعار صناعة المشروبات بنسبة 0.37%.

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