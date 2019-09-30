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حقيقة إلقاء القبض على الفنان المصري محمد علي بمطار القاهرة

حقيقة إلقاء القبض على الفنان المصري محمد علي بمطار القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع (وطن) الإخباري، عن مغرّدين مصريين مؤيدين للنظام المصري، قولهم: "تم إلقاء القبض على المقاول والفنان المصري محمد علي في مطار القاهرة الدولي بعد عودته من إسبانيا".

وتداول مغرّدون صورةً يظهر فيها شخص داخل المطار، قالوا إنه محمد علي قبل القبض عليه، فيما كذّب نشطاء مصريون الخبر والصورة المتداولة، وأكدوا أن الاستخبارات المصرية هي التي تقف خلف نشر هذا الخبر، بحسب الموقع ذاته.

وتصدّر هاشتاغ #احتجاز_محمد_علي قائمة التريند في مصر، لكنّ الخبر المتداول عن اعتقال المقاول المصريّ عارٍ عن الصحة بدليل آخر ظهور له في مقطع فيديو قبل حوالي ساعتين.

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