دولي

الليكود وأزرق أبيض يتوصلان لـ "لا اتفاق" واجتماع جديد الأربعاء

الليكود وأزرق أبيض يتوصلان لـ "لا اتفاق" واجتماع جديد الأربعاء
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن طاقمي المفاوضات في حزبي (الليكود( و(أزرق أبيض) عقدا اجتماعاً لمدة ساعتين في الكنيست، أمس الأحد، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق، وواصلا التحصن وراء مواقفهما.

وفي نهاية الاجتماع، أبلغ الليكود، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اتصل ببني غانتس، الموجود في لندن، ورتب لمقابلته مساء الأربعاء، حيث اتفق الجانبان أيضًا على أنه قبل اجتماع نتنياهو وغانتس، سيعقد اجتماع آخر لفرق التفاوض في الساعة 10 من صباح الأربعاء.

وقال الليكود: إن نتنياهو "سيبذل مجهوداً أخيراً لاستنفاد إمكانية تشكيل حكومة" قبل إعادة التفويض إلى الرئيس رؤوفين ريفلين.

وألقى الحزب باللوم على (أزرق أبيض) في "الرفض المستمر لقبول مخطط حكومة وحدة الذي طرحه الرئيس"، مؤكداً أن هذا يثبت أن حزب بيني غانتس "اتخذ قراراً استراتيجيًا بجر الدولة إلى الانتخابات".

وكما يبدو، سيحاول الليكود الآن تحديد فجوة في الاتصالات مع الأطراف الأخرى، التي أصبحت فرصها ضئيلة الآن.

وألقى مسؤول في الليكود باللوم على يئير لبيد، الذي يقول إنه يعرقل حكومة الوحدة لأنه يريد أن يتناوب هو مع غانتس على رئاسة الحكومة، وليس نتنياهو وغانتس.

وقال حزب (أزرق أبيض) في نهاية الاجتماع: "لسوء الحظ، يلتزم ليكود فقط بـ "بنيامين نتنياهو أولاً، حيث يصر على التمسك بكتلة الـ 55 وإطلاق الشعارات التي هدفها الوحيد، هو تجميع نقاط لانتخابات إضافية يدهور نتنياهو إسرائيل نحوها، تحتاج دولة إسرائيل إلى حكومة وحدة وطنية واسعة ومستقرة وليبرالية بقيادة غانتس".

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