الليكود لليبرمان: انضم إلى أصدقائك الجدد

قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية: إن حزب الليكود الإسرائيلي، رفض الاقتراح الذي قدمه أفيغدور ليبرمان زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) بالاجتماع من بنيامين نتنياهو.





وحسب الصحيفة، فإن ليبرمان يُريد لقاء نتنياهو؛ لكي يسقط عليه المسؤولية عن انتخابات إضافية، حيث سخر الليكود من ليبرمان، بالقول: "على من أطاح بحكومتين في العام الماضي برئاسة الليكود، أن ينضم إلى أصدقائه الجدد".







وكان ليبرمان قد صرح، أمس الأحد، على نحو مفاجئ، إنه مستعد للتفاوض مع الليكود، قائلاً: "نحن مستعدون للتفاوض بشرط أن يتصل الليكود بنا رسمياً، وليس من وراء الكواليس كما فعل حتى الآن".





رام الله - دنيا الوطنوأكد ليبرمان أن نيته إجراء مفاوضات مع الليكود وحده، بدون كتلة الأحزاب اليمينية التي أنشأها نتنياهو بعد الانتخابات.