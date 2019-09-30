هنية: سَيَدفَع الاحتلال ثَمن جرائمه ضد الأسرى بكل الوسائل المُتاحة أمام المقاومة

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية: إن "العدو" يمارس القتل الممنهج بحق أسرانا في سجونه، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامر العربيد.



وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: أن فصائل المقاومة، تؤكد على التزاماتها نحو حرية أسرانا وعودتهم إلى ديارهم.



وتابع: أن الاحتلال "الصهيوني" سيدفع ثمن جرائمه ضد الأسرى بكل الوسائل المتاحة أمام المقاومة، مشيراً إلى وقوف حركته التام مع الحركة الأسيرة، التي خاضت معركة الكرامة، وانتصرت فيها.