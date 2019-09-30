هنية: سَيَدفَع الاحتلال ثَمن جرائمه ضد الأسرى بكل الوسائل المُتاحة أمام المقاومة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية: إن "العدو" يمارس القتل الممنهج بحق أسرانا في سجونه، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامر العربيد.
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: أن فصائل المقاومة، تؤكد على التزاماتها نحو حرية أسرانا وعودتهم إلى ديارهم.
وتابع: أن الاحتلال "الصهيوني" سيدفع ثمن جرائمه ضد الأسرى بكل الوسائل المتاحة أمام المقاومة، مشيراً إلى وقوف حركته التام مع الحركة الأسيرة، التي خاضت معركة الكرامة، وانتصرت فيها.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية: إن "العدو" يمارس القتل الممنهج بحق أسرانا في سجونه، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامر العربيد.
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: أن فصائل المقاومة، تؤكد على التزاماتها نحو حرية أسرانا وعودتهم إلى ديارهم.
وتابع: أن الاحتلال "الصهيوني" سيدفع ثمن جرائمه ضد الأسرى بكل الوسائل المتاحة أمام المقاومة، مشيراً إلى وقوف حركته التام مع الحركة الأسيرة، التي خاضت معركة الكرامة، وانتصرت فيها.
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