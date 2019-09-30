أردوغان حول مقتل خاشقجي: العدالة لن تتحقق إلّا بالمحاكمة الوطنية والدولية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين: إن اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، مثير للقلق بسبب بعد القضية الإنسانية، واستغلال مبدأ الحصانة الدبلوماسية.
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة (الأناضول) الرسمية: "نؤمن بأن العدالة لن تتحقق إلّا على يد المحاكمة الوطنية والدولية".
وتابع أردوغان: إن ادعاءات إدارة المحاكمة بعيداً عن الشفافية، وراء الأبواب المغلقة وإخلاء سبيل المتهمين بشكل غير رسمي، يتنافى مع ما ينتظره المجتمع الدولي، ويؤثر سلبياً على صورة السعودية.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين: إن اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، مثير للقلق بسبب بعد القضية الإنسانية، واستغلال مبدأ الحصانة الدبلوماسية.
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة (الأناضول) الرسمية: "نؤمن بأن العدالة لن تتحقق إلّا على يد المحاكمة الوطنية والدولية".
وتابع أردوغان: إن ادعاءات إدارة المحاكمة بعيداً عن الشفافية، وراء الأبواب المغلقة وإخلاء سبيل المتهمين بشكل غير رسمي، يتنافى مع ما ينتظره المجتمع الدولي، ويؤثر سلبياً على صورة السعودية.
وشدّد الرئيس التركي على أننا "لا نريد هذا للسعودية الحليفة والصديقة".
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