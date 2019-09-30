أردوغان حول مقتل خاشقجي: العدالة لن تتحقق إلّا بالمحاكمة الوطنية والدولية





وشدّد الرئيس التركي على أننا "لا نريد هذا للسعودية الحليفة والصديقة".

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين: إن اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، مثير للقلق بسبب بعد القضية الإنسانية، واستغلال مبدأ الحصانة الدبلوماسية.وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة (الأناضول) الرسمية: "نؤمن بأن العدالة لن تتحقق إلّا على يد المحاكمة الوطنية والدولية".وتابع أردوغان: إن ادعاءات إدارة المحاكمة بعيداً عن الشفافية، وراء الأبواب المغلقة وإخلاء سبيل المتهمين بشكل غير رسمي، يتنافى مع ما ينتظره المجتمع الدولي، ويؤثر سلبياً على صورة السعودية.