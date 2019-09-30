تفعيل خدمة الشكاوى والاقتراحات عبر موقع وزارة النقل والمواصلات بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الإدارة العامة للتخطيط والعلاقات العامة بوزارة النقل والمواصلات، بأنه تم إضافة إمكانية تقديم الشكاوى والاقتراحات من خلال بوابة الشكاوى في موقع الوزارة في الواجهة الرئيسية عبر الرابط :https://complaints.eapp.gov.ps



ودعت الإدارة العامة للتخطيط والعلاقات العامة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" الجمهور المحلي لتقديم اقتراحاتهم وشكواهم من خلال التسجيل بحساب الدخول الموحد، وإرسالها حيث سيتم الرد عليها، وتوجيههم بأقصى سرعة ممكنة، إضافة إلى الدخول عبر صفحة (فيسبوك) الخاصة بالوزارة للرد على شكاوى الجمهور.



وتسعى دائرة العلاقات العامة من خلال إطلاق هذه الخدمة للتواصل مع الجمهور المحلي، وحل كافة الإشكاليات التي قد تواجهه، وتوجهيه إلى الإدارات العامة لإنجاز معاملته بأقصى سرعة ممكنة.